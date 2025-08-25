Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι λιμενικές αρχές του Περού την Κυριακή, καθώς η χώρα αναγκάστηκε να προχωρήσει στο κλείσιμο 88 από τα 122 λιμάνια της, λόγω ιδιαίτερα υψηλών κυμάτων που προκάλεσαν σφοδροί άνεμοι από έναν ισχυρό αντικυκλώνα στον Νότιο Ειρηνικό. Το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε ήδη ολέθριες συνέπειες, καθώς στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Η απόφαση των αρχών αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων στους λιμένες, συμπεριλαμβανομένων του επαγγελματικού ψαρέματος αλλά και κάθε μορφής μεταφοράς ή άλλης δραστηριότητας σε θαλάσσιους χώρους.

Θάνατος μέλους του Πολεμικού Ναυτικού και κλιμάκωση ανησυχίας

Τραγική κατάληξη είχε το ατύχημα ενός μέλους του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχασε τη ζωή του πέφτοντας στη θάλασσα από περιπολικό σκάφος στο Πουέρτο Πιμεντέλ, 780 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμας. Το πτώμα του εντοπίστηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από τις ακτές, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στο προσωρινό κλείσιμο ακόμα περισσότερων λιμανιών για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ακραίες καιρικές συνθήκες και επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές

Ο εν λόγω αντικυκλώνας συνοδεύεται και από ισχυρή πτώση θερμοκρασίας, ενώ αμμοθύελλες καταγράφηκαν σε περιοχές όπως το Πίσκο και το Παράκας στα κεντρικά της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι έφτασαν ταχύτητες έως 63 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις παράκτιες κοινότητες.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2024 και τον Ιανουάριο φέτος, μεγάλες περιοχές των ακτών σε Περού και Χιλή επλήγησαν επίσης από εξαιρετικά μεγάλα κύματα, γεγονός που καθιστά σαφή την επαναλαμβανόμενη έκθεση των περιοχών αυτών σε ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με τις μεταβολές του κλίματος.