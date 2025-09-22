Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla να προσεγγίσει τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές που στηρίζουν την παλαιστινιακή πλευρά, έχουν στόχο να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού». Το Υπουργείο κατηγόρησε παράλληλα τη Χαμάς ότι βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση της επιχείρησης, με σκοπό την προώθηση των στόχων της.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, ο οποίος αποτελείται από δεκάδες σκάφη, έχει ως στόχο να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, περιοχή που έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές λόγω σχεδόν δύο ετών πολεμικών συγκρούσεων.