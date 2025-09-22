Να που εμφανίστηκε ξαφνικά άλλο ένα πρόβλημα στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, το οποίο μονάχα ανησυχία μπορεί να προκαλέσει στον κόσμο της ομάδας. Γιατί στο ντέρμπι «αιωνίων» φάνηκε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Τόσες κράμπες δεν δικαιολογούνται και ιδιαίτερα τώρα που η σεζόν είναι ακόμα στην αρχή, τέτοια κόπωση επίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα σε αυτό το χρονικό σημείο της αγωνιστικής περιόδου. Εκτός και αν η προηγούμενη τεχνική ηγεσία δεν έκανε τη δουλειά της όπως θα έπρεπε, κάτι που έφερε τον Παναθηναϊκό σε μειονεκτική θέση στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Κυριακόπουλος είχε το… κουράγιο, για να το γράψουμε όσο πιο ευγενικά μπορούμε, και είπε αλήθειες μετά το ντέρμπι. Τόσο για το θέμα της κούρασης, όσο και γι’ αυτό της αγωνιστικής ταυτότητας η οποία δεν…υπήρχε στο Τριφύλλι.

Αν και ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και είχε το ψυχολογικό μομέντουμ, τόσο οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής των Πειραιωτών, όσο και τα πολλά τρεξίματα των «Ερυθρόλευκων», έφεραν τον Παναθηναϊκό σε δύσκολη θέση.

Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε περισσότερα επιθετικά ρίσκα και πίεσε, ο Παναθηναϊκός – πιθανότατα λόγω του θέματος της αντοχής – επέλεξε ένα παθητικό ρόλο στο παιχνίδι, έδωσε πολλά μέτρα στο γήπεδο στον αντίπαλο του, έπαιξε αρκετές φορές με τη «φωτιά» και τελικά… κάηκε στο τέλος. Γιατί η ισοπαλία στο ντέρμπι, βαθμολογικά και με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις γκέλες στα πρώτα ματς του πρωταθλήματος, μοιάζει με ήττα για τον Παναθηναϊκό.

Ουδείς μπορεί να κατηγορήσει τους παίκτες του «τριφυλλιού» για έλλειψη διάθεσης και μαχητικότητας. Ότι μπορούσαν, το έκαναν. Όσες δυνάμεις είχαν, τις έβγαλαν στο ματς. Απλά έμειναν από… μπαταρία, ενώ είναι λογικό ένας νεοφερμένος προπονητής και πολύ πιο άπειρος σε σχέση με τον Μεντιλίμπαρ, όπως ο Κόντης, να κάνει και λάθη στο τακτικό κομμάτι.

Το τέλος του αγώνα, άφησε τον Παναθηναϊκό προβληματισμένο και τον κόσμο του σκεπτικό. Μπορεί άραγα να αλλάξει η αγωνιστική εικόνα και να κάνει τη μεγάλη επιστροφή αυτή η ομάδα; Γιατί χρόνος δεν υπάρχει και τα παιχνίδια… τρέχουν. Περισσότερο απ’ ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο.