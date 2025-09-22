Ο Ολυμπιακός πλήρωσε το μοναδικό του λάθος στο ντέρμπι, έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες και έφυγε με το μίνιμουμ που άξιζε από το «Απόστολος Νικολαΐδης».

Πέμπτο επίσημο ματς του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν και το σενάριο παραμένει ίδιο σε ότι αφορά την απόδοση που έχει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Σε όλα τα παιχνίδια έως τώρα οι ερυθρόλευκοι έχουν μέτρια εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και πολύ καλύτερη στο δεύτερο.

Το ίδιο συνέβη και στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς απέναντι στον Παναθηναικό. Χωρίς να είναι χειρότερος από τους πράσινους ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε σε αυτό το διάστημα να είναι τόσο απειλητικός όσο θέλει ο προπονητής του.

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε μια ενδεκάδα που έπαιξε για πρώτη φορά μαζί και σίγουρα αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Όπως τον ρόλο του για αυτή την επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παίζει το γεγονός πως οι Πειραιώτες τώρα βρίσκουν ρυθμό.

Εκμεταλλευόμενος το λάθος του Ρέτσου ο Παναθηναικός κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη ευκαιρία που είχε στο ματς, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ωστόσο η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν υποδειγματική.

Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ και κυρίως η είσοδος του Ποντένσε βοήθησαν στο να αλλάξει η εικόνα και να… γύρει το γήπεδο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν ασταμάτητος και η ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη.

Ο Ελ Κααμπί έχασε τρία γκολ από αυτά που δεν μας έχει συνηθίσει να χάνει και το έβαλε με την τέταρτη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Την ίδια ώρα οι ερυθρόλευκοι απειλήθηκαν μόνο με μια έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ρενάτο Σάντσες.

Με την εικόνα που είχε το ντέρμπι στο τελευταίο διάστημα εύκολα μπορεί να υποθέσει κανείς πως αν έβρισκε πιο νωρίς την ισοφάριση ο Ολυμπιακός δύσκολα δεν θα έπαιρνε το τρίποντο και ουσιαστικά θα ξεμπέρδευε με έναν διεκδικητή του τίτλου.

Ακόμα και στο πεντάλεπτο που απέμενε από την ισοφάριση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα ο Μεντιλίμπαρ κράτησε την ομάδα του στην επίθεση πιστεύοντας πως μπορεί να βρει και ένα δεύτερο γκολ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε την μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων σε δυνάμεις και την ομάδα του ουσιαστικά να επιβεβαιώνει την ανωτερότητα της, ωστόσο έφυγε πικραμένος από το γήπεδο γνωρίζοντας πως χάθηκε η ευκαιρία να μείνουν οι ερυθρόλευκοι μόνοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Αντί για επίλογο, το κορυφαίο ντέρμπι της χώρας σίγουρα αξίζει καλύτερη διαιτησία.

Είναι προφανές πως για να βγάλει κάρτα για θέατρο στον Καμπελά ο Αιτεκίν «έχασε» τη φάση του πέναλτι στον Γάλλο, αλλά για αυτό υπάρχει το var.

Το λάθος του Γερμανού διαιτητή δεν διορθώθηκε και δύο λεπτά μετά ήρθε ένα ακόμα, στερώντας από τον Καμπελά μια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Λανθασμένες αποφάσεις κατώτερες της περίστασης που μπορεί να έγραφαν εντελώς διαφορετικά την ιστορία του ντέρμπι.