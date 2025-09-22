Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ετοίμασε και έδωσε τη συνταγή για υπέροχα soft cookies.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «μάγεψε» ξανά με τη σημερινή της συνταγή στο “Χαμογέλα και Πάλι!” του Mega. Με απλά υλικά και εύκολα βήματα, η αγαπημένη σεφ παρουσίασε ένα πιάτο που κερδίζει μικρούς και μεγάλους στο οικογενειακό τραπέζι. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε ζουμερό μοσχαράκι ραγού, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τις οδηγίες της!
Ένας απολαυστικός κορμός σοκολάτας με μπανάνα και φουντούκια είναι η πρόταση του Δημήτρη Σκαρμούτσου στην εκπομπή «Buongiorno». Ο γνωστός σεφ ετοιμάζει ένα γλυκό γεμάτο γεύση και αρώματα, ιδανικό για κάθε περίσταση. Η συνταγή αυτή αποτελεί μια μοντέρνα εκδοχή του παραδοσιακού «μωσαϊκού», με την μπανάνα να δίνει φυσική γλυκύτητα και τα φουντούκια τραγανή υφή, που δένει […]
Τα ντολμαδάκια γιαλαντζί είναι τρυφερά αμπελόφυλλα γεμισμένα με ρύζι και μυρωδικά γεμάτα γεύση και αρώματα! Υλικά 50 αμπελόφυλλα σε βάζο 2 ματσάκια φρέσκα κρεμμυδάκια (το άσπρο και το τρυφερό πράσινο μέρος) ψιλοκομμένα 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα 2 φλιτζ. ρύζι γλασέ 1/2 ματσάκι δυόσμο 2 κ.σ. ξερό δυόσμο 1/2 κ.γ. καυτερό μπούκοβο Χυμό από 2 […]
Σπιτικό και ζουμερό σουβλάκι με δροσερή μαρινάδα γιαουρτιού που θα απογειώσει κάθε μπουκιά! Υλικά 3 κομμάτια φιλέτο από στήθος κοτόπουλου Κλαδάκια δεντρολίβανου ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑΔΑ 2 κρεμμύδια 2 ντομάτες 2 κ.σ.μαϊντανό ψιλοκομμένο 1 κ.σ.δυόσμο ψιλοκομμένο 2 κ.σ.ελαιόλαδο 2 κ.σ.γιαούρτι 1 κ.σ.βαλσαμικό ξίδι Αλάτι Πιπέρι Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr
Τα φασολάκια με γιαούρτι είναι ένας δροσερός και θρεπτικός συνδυασμός, που φέρνει στο πιάτο γεύση, απλότητα και καλοκαιρινή φρεσκάδα! Υλικά 500 γρ. φασολάκια ψιλά 3 κ.σ. ελαιόλαδο 1 κρεμμύδι σε λεπτές φέτες 2 σκελ. σκόρδο σε λεπτές φέτες 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας 1 κ.γ. κύμινο 1 κ.γ. πάπρικα 400 γρ. ντομάτες ψιλοκομμένες 2 ώριμες ντομάτες […]