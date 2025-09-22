Ο Πάνος Κοκκινόπουλος, ο σκηνοθέτης πίσω από τον «Κόκκινο Κύκλο» και την «10η Εντολή», φέρεται να έχει ολοκληρώσει μια νέα σειρά οκτώ επεισοδίων, εμπνευσμένη από την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το πρότζεκτ έχει ήδη κατατεθεί και θα πρέπει να εγκριθεί πρώτα από την Επιτροπή Προγράμματος της ΕΡΤ και στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει κάποιο διάστημα.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ρούλας Πισπιρίγκου ακούγεται πως θα δούμε τη Λένα Παπαληγούρα. Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, παραδέχτηκε: «Συζητάω κάτι πάρα πολύ έντονα» και συμπλήρωσε ότι «έχω πει πάρα πολλά όχι για να το περιμένω».