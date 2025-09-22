Ο γνωστός Βρετανός καλλιτέχνης Morrissey ακύρωσε δύο προγραμματισμένες συναυλίες στις ΗΠΑ, έπειτα από απειλές για τη ζωή του που δέχθηκε πριν από εμφάνισή του στην Οτάβα του Καναδά.

Ένας 26χρονος άνδρας από την Οτάβα συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καθώς φέρεται να απείλησε να σκοτώσει τον τραγουδιστή πριν από τη συμμετοχή του Morrissey σε μουσικό φεστιβάλ την περασμένη εβδομάδα.

Παρά την απειλή, η εμφάνιση στην Οτάβα πραγματοποιήθηκε κανονικά. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να ακυρώσει δύο επόμενες συναυλίες σε Μασαχουσέτη και Κονέκτικατ για λόγους ασφαλείας.

Ο Morrissey, που έχει διατελέσει επικεφαλής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος The Smiths πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα το 1987, είναι γνωστός για τις θέσεις του σχετικά με την ευημερία των ζώων και την πολιτική. Το 2006 είχε αρνηθεί να πραγματοποιήσει περιοδεία στον Καναδά, διαμαρτυρόμενος για το ετήσιο κυνήγι φώκιας στη χώρα.

Μετά την απειλή κατά της ζωής του στην Οτάβα, ο τραγουδιστής ακύρωσε τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή στο Κονέκτικατ, καθώς και μία ακόμη στη Βοστώνη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των υπευθύνων του συναυλιακού χώρου στη Βοστώνη στο Instagram, «τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε μια αξιόπιστη απειλή κατά της ζωής του Morrissey». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «λόγω προφυλάξεων για την ασφάλεια τόσο του καλλιτέχνη όσο και του συγκροτήματος, η αυριανή συναυλία στο MGM Music Hall στο Fenway ακυρώθηκε».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, στις 4 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε απειλή κατά του καλλιτέχνη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, από λογαριασμό με το όνομα «τύπος που δέχεται πυροβολισμούς στο κεφάλι εκατό χιλιάδες φορές την ημέρα», όπως αναφέρει δημοσίευμα της Ottawa Citizen.