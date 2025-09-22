Μετά την επιτυχία της «Μπαλάντας της Τρύπιας Καρδιάς», ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την έκτη του ταινία, «Σπασμένη Φλέβα». Η νέα ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου, ενώ η αφίσα και το επίσημο trailer φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη ιστορία.

Σχέσεις οικογενειακές, οικονομικές, ερωτικές, αγάπης-μίσους, σχέσεις φίλων και εχθρών, σχέσεις εξουσίας και σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό: πολύπλοκοι χαρακτήρες σε ένα ασφυκτικό σήμερα, προσφέροντας μια σοκαριστική κινηματογραφική εμπειρία που αφορά όλους μας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο υπογράφουν ο Γιάννης Οικονομίδης και ο Βαγγέλης Μουρίκης.