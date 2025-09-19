Ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει φέτος με το φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα «What Happens at Night», μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε δύο κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου: τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Τζένιφερ Λόρενς.

Όπως αποκαλύπτει το Deadline, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026. Η Apple Original Films βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τη Studiocanal —εκείνη που ανέπτυξε το σενάριο— για τη χρηματοδότηση και την παραγωγή της ταινίας.

Το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ, με τη Studiocanal να έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του βιβλίου από την άνοιξη του 2023.

Το σενάριο και η ατμόσφαιρα της ταινίας

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του βιβλίου, «ένα ζευγάρι ταξιδεύει από την Αμερική σε μια παγωμένη, μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη, με σκοπό να υιοθετήσει ένα παιδί. Το ταξίδι είναι εξαντλητικό, η γυναίκα είναι ήδη εξασθενημένη από τον καρκίνο, ενώ ο άντρας φοβάται πως η ασθένειά της θα σταθεί εμπόδιο στην υιοθεσία. Η διαμονή τους στο μεγαλοπρεπές αλλά στοιχειωμένο Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, τους φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά από παράξενους και αινιγματικούς χαρακτήρες, μια ηλικιωμένη ντίβα του καμπαρέ, έναν ακόλαστο επιχειρηματία και έναν σκοτεινό θεραπευτή. Σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Και όσο το ζευγάρι παλεύει να φτάσει στο παιδί του, τόσο περισσότερο παρασύρεται σε ένα λαβύρινθο αμφιβολιών, όπου δοκιμάζονται όχι μόνο η αγάπη και ο γάμος τους, αλλά και η ίδια η έννοια της ζωής».

Συνεργασίες με μεγάλο βάθος και νέα ξεκινήματα

Η συνεργασία του Σκορσέζε με τον Ντι Κάπριο έχει πλέον γράψει ιστορία, με πάνω από είκοσι χρόνια κοινής πορείας και έξι ταινίες. Αντίθετα, η Τζένιφερ Λόρενς θα βρεθεί για πρώτη φορά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του κορυφαίου Αμερικανού δημιουργού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λόρενς πρωταγωνιστεί και στο πολυαναμενόμενο «Die, My Love», όπου την παραγωγή έχει επίσης αναλάβει ο Σκορσέζε, με σκηνοθέτιδα τη Λιν Ράμσεϊ και συμπρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών, με την ερμηνεία της Λόρενς να προκαλεί ήδη έντονη συζήτηση περί Όσκαρ. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Τέλος, το «What Happens at Night» θα σημάνει τη δεύτερη κινηματογραφική σύμπραξη των Λόρενς και Ντι Κάπριο, μετά την επιτυχημένη σάτιρα του 2021 «Don’t Look Up» σε σκηνοθεσία Άνταμ ΜακΚέι, που τους ανέδειξε ως ένα από τα πιο δυναμικά ντουέτα του σύγχρονου Χόλιγουντ.