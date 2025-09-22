Σύμφωνα με τη σεισμολόγο του Σεισμολογικού Σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αρετή Πάνου, ο πρόσφατος σεισμός που σημειώθηκε στο Άγιον Όρος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια.

Όπως ανέφερε, το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη, με τους επιστήμονες να το παρακολουθούν στενά για τις επόμενες 48 ώρες, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί μετασεισμικές δονήσεις.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εκδηλώθηκε στις 04:20 τα ξημερώματα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών. Η κ. Πάνου τόνισε ότι «σεισμοί στην Ελλάδα γίνονται καθημερινά, το θέμα είναι να χτίζουμε γερές κατασκευές», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αντισεισμικής προστασίας στη χώρα.

«Δεν μας ανησυχεί, αλλά από επιστημονική άποψη είμαστε προβληματισμένοι», δήλωσε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, εξηγώντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 σεισμοί. Από αυτούς, οι δέκα έχουν ξεπεράσει τα 4 Ρίχτερ, με τον ισχυρότερο –5,2 Ρίχτερ– να σημειώνεται πριν από τρεις μήνες.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, το ρήγμα που δίνει αυτούς τους σεισμούς φαίνεται να έχει ακόμη ενέργεια, ωστόσο δεν αναμένεται να δώσει δονήσεις μεγαλύτερες από 5,2 Ρίχτερ. «Δεν είχε δώσει σεισμούς πριν το 2024. Είναι ένα ρήγμα που το επιβεβαιώνουμε τώρα με βάση τα ενόργανα δεδομένα. Δεν εμφανίζεται στην επιφάνεια, βρίσκεται σε υποθαλάσσιο χώρο και εισέρχεται μερικώς στον χερσαίο, σε ικανό βάθος, γι’ αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε τις πραγματικές του διαστάσεις», τόνισε.