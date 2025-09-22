Νεκρός μέσα στο σπίτι του στον Πύργο Ηλείας εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου ένας 65χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το patrisnews.com, τη σορό του 65χρονου εντόπισε ο γείτονάς του, ο οποίος διαμένει στον επάνω όροφο του διώροφου κτιρίου, στη συμβολή των οδών Αττάλειας και Ζαΐμη στο Λάπατο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατος του 65χρονου εκτιμάται πως είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν, ενώ η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμά του, ήταν αυτή που κινητοποίησε το γείτονα, ο οποίος στην συνέχεια τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο μετέβη η ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου, φαίνεται πως είναι παθολογικά, ωστόσο αναμένεται να διενεργηθεί και νεκροψία.