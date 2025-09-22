Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στις 22:15 στη διασταύρωση των οδών Τζαβέλλα και Ομηρίδου Σκυλίτση. Όπως αναφέρεται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε κολώνα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έφτασε στο σημείο με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό και τη συνοδηγό, ηλικίας 33 ετών, από τα συντρίμμια του οχήματος.

Ο 40χρονος οδηγός δυστυχώς κατέληξε, ενώ η 33χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο: