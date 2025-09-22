Σε γκρεμό σε δασική περιοχή της Λευκάδας οδήγησε η εφαρμογή Google Maps αλλοδαπούς τουρίστες με το αυτοκίνητό τους, οι οποίοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση τριών αστυνομικών.

Όπως αναφέρει σε mail της προς την τοπική Αστυνομία της Λευκάδας η Μαρία Σκεμ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου, όταν υπό την καθοδήγηση της εφαρμογής της Google βρέθηκαν σε δασική περιοχή, όπου οι δρόμοι -όπως αναφέρει- έμοιαζαν με… λαβύρινθο και οδηγήθηκαν σε ένα αδιέξοδο. Ευχαριστεί δε ονομαστικά τους τρεις αστυνομικούς, που τους εντόπισαν και τους έσωσαν κυριολεκτικά, αναγκάζοντας τους να κάνουν αναστροφή.

Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, στην οποία αναφέρει:

«Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στο κοινωνικό πρόσωπο της Αστυνομίας. Ένα κοινωνικό πρόσωπο που δεν καταγράφεται σε στατιστικές και νούμερα. Ένα πρόσωπο όμως που αποτελεί μεγάλο κομμάτι του οκταώρου των συναδέλφων μας. Αρκετές όμως είναι και οι φορές που αυτό αναδεικνύεται, αναγνωρίζεται και δημοσιοποιείται. Όπως και τώρα με τους συναδέλφους μας Ανθ/μο κ. Βλάχο Νικόλαο και τους Δ.Α Στεφάνη Κωνσταντίνα και Τσάτσο Αλέξανδρο τους οποίους και συγχαίρουμε για την άμεση παρέμβαση τους σε περιστατικό με επισκέπτες αλλοδαπούς οι οποίοι οδηγήθηκαν από την χρήση google maps σε επικίνδυνο αδιέξοδο (γκρεμός) σε περιοχή του Ν Λευκάδας. Η απάντηση ήταν άμεση από τη μεριά των πολιτών με ευχαριστήριο μήνυμά τους για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή των συναδέλφων μας.

Τέτοιου είδους ενέργειες επιβεβαιώνουν το ήθος και τον επαγγελματισμό του Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος πέραν του υπηρεσιακού καθήκοντος ενεργεί με υψηλό το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης διακατεχόμενος από αξίες όπως ο εθελοντισμός, η εν συναίσθηση και η προσφορά στον συνάνθρωπο.