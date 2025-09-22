Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, η διακήρυξη για το νέο οδικό έργο του Δήμου, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025».

Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση και συντήρηση δημοτικών οδών σε Μυτιλήνη και Πλωμάρι και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενισχύοντας την ποιότητα των υποδομών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.

Το έργο αφορά σε δημοτικές οδούς της Μυτιλήνης και του Πλωμαρίου στις οποίες περιλαμβάνονται οι: