Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, η διακήρυξη για το νέο οδικό έργο του Δήμου, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025».
Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση και συντήρηση δημοτικών οδών σε Μυτιλήνη και Πλωμάρι και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενισχύοντας την ποιότητα των υποδομών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.
Το έργο αφορά σε δημοτικές οδούς της Μυτιλήνης και του Πλωμαρίου στις οποίες περιλαμβάνονται οι:
- Οδός Θεοφίλου Χατζημιχαήλ από τη πίσω πλευρά του Νοσοκομείου έως τη συμβολή με οδό Κασσιανής
- Οδός Ελ. Βενιζέλου (τμήματα)
- Οδός Γεωργίου Μούρα από την διασταύρωση με Ελ. Βενιζέλου έως τα σχολεία της πρώην Ακαδημίας
- Οδός Καβέτσου από Κυπρίων Πατριωτών (τμήματα)
- Οδός Κωσταντινουπόλεως
- Οδός Γ. Βοστάνη
- Οδός Μυκόνου
- Τμήμα της οδού στη πρόσοψη του Νεκροταφείου Αγ. Κυριακής – Τμήμα της Εισόδου Βόρειας Παράκαμψης και από την οδό Θεάτρου έως Ζαλόγγου
- Τμήματα των οδών Μοσχονησίων και Κυδωνιών στη περιοχή του Συνοικισμού
- Τμήματα της οδού Ναυμαχίας Έλλης στην Επάνω Σκάλα
- Τσιμεντοστρώσεις τμηματικές στη περιοχή Αγ. Παντελεήμονα
- Δημοτικές οδοί στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου
- Οδός Παρ. Α. Βαλιάδου (Περιοχή Λαζαρέτο)
- Οδός Βυζαντίου (Περιοχή Λαζαρέτο)