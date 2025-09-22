Η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, ξεκίνησε την εμπορική της καριέρα στην Ελλάδα και ήδη προσφέρει τρία νέα μοντέλα. Το Zeekr X: Το premium compact SUV, το Zeekr 7X, ένα μεσαίο SUV που αναδεικνύει τον οικογενειακό χαρακτήρα της μάρκας και το Zeekr 001, το εμβληματικό shooting brake της μάρκας.

Όλα τα μοντέλα ZEEKR, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service ZEEKR. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ό,τι έρθει πρώτο. Επίσης, τα αμιγώς ηλεκτρικά ZEEKR X , ZEEKR 7X και ZEEKR 001 έχουν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP ενώ έλαβαν επίσης 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη κινητικότητα.

Η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία την πρώτη της επίσημη παρουσίαση στο ελληνικό κοινό, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.