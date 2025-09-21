Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 2025 καταγράφει ιστορική επιδείνωση, με 59 ενεργές διακρατικές συγκρούσεις και εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Η φετινή έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομίας και Ειρήνης (Institute for Economics and Peace), που παρουσιάζει τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (Global Peace Index, GPI), αποτυπώνει μια ανησυχητική εικόνα: η παγκόσμια ειρηνικότητα μειώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, ενώ οι συγκρούσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η 19η ετήσια κατάταξη αξιολόγησε 163 κράτη και περιοχές, καλύπτοντας σχεδόν όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό (99,7%). Σύμφωνα με τα στοιχεία, σήμερα καταγράφονται 59 ενεργές διακρατικές συγκρούσεις, τρεις περισσότερες από πέρυσι, ενώ μόνο την τελευταία χρονιά 17 χώρες ξεπέρασαν τους 1.000 θανάτους από πολεμικές συρράξεις.

Παράλληλα, η επιτυχής επίλυση συγκρούσεων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών. Οι πόλεμοι καταλήγουν όλο και πιο σπάνια σε αποφασιστική νίκη ή ειρηνευτική συμφωνία, ενώ οι δαπάνες για πρόληψη και ειρηνευτικές αποστολές συρρικνώνονται δραματικά.

Οι πιο ειρηνικές χώρες

Η Ισλανδία διατηρεί για 17η χρονιά την κορυφή του δείκτη, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστρία και την Ελβετία. Στη δεκάδα βρίσκονται επίσης η Σιγκαπούρη, η Πορτογαλία, η Δανία, η Σλοβενία και η Φινλανδία.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα κατατάσσεται 45η, με βαθμολογία 1.764, χάνοντας τρεις θέσεις σε σχέση με το 2024.

Οι λιγότερο ειρηνικές χώρες

Για πρώτη φορά, η Ρωσία καταγράφεται ως η λιγότερο ειρηνική χώρα παγκοσμίως, με την Ουκρανία, το Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Υεμένη να ακολουθούν. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική παραμένουν οι πιο ασταθείς περιοχές.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια ειρήνη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση, γεωπολιτική ρευστότητα και κοινωνική διάλυση που καθιστούν την ανάγκη για ειρηνικές λύσεις πιο επείγουσα από ποτέ.

Η φετινή έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομίας και Ειρήνης