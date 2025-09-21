Για πρώτη φορά τα τρία Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας – ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο – ενώνουν τις δυνάμεις τους και με τη συνδρομή πενήντα και πλέον ομιλητών διοργανώνουν Συνέδριο θέτοντας επί τάπητος τα χρόνια προβλήματα της δικαιοσύνης με στόχο να διατυπωθούν προτάσεις που θα μπορέσουν να αποτελέσουν «πυξίδα» για την αντιμετώπισή τους .

Κρίσιμα ζητήματα

Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου , « Δικαιοσύνη -Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας» ,που πραγματοποιείται ,την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Στη διάρκεια του θα αναπτυχθούν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις με επίκεντρο πάντα τον πολίτη.

Το σημαντικό είναι ότι η συμμέτοχή εκπροσώπων από θεσμικούς παράγοντες θα (υπουργείο Δικαιοσύνης, ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς) προοιωνίζεται ότι οι συζητήσεις και οι τοποθετήσεις δεν θα εξαντληθούν στην περιγραφή της μεγάλης εικόνας για τη δικαιοσύνη ,αλλά θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα που αποτελούν «αγκάθια» για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της δικαιοσύνης .

Ποιοι συμμετέχουν

Στη διάρκεια του συνεδρίου η δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ Μίνα Μουστάκα θα συζητήσει με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, τον προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών – εφέτη Χριστόφορο Λινό, τον Γιάννη Αψούρη, Group General Counsel HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. , τον Νίκος Μουσά, Δικηγόρος, Ταμία ΣΔΕΕ , την Κατερίνα Πέρρου, επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τον Νικόλα Κανελλόπουλο, Δικηγόρο, Γενικό Γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ ένα θέμα που αφορά τους πολίτες με τίτλο «Από την Αντιδικία στην Εξωδικαστική Επίλυση».

Στην ημερίδα θα λάβει μέρος ο διευθυντής του Βήματος Περικλής Δημητρολόπουλος που θα συζητήσει με την δημοσιογράφο Ιωάννα Μάνδρου, και ανώτατους δικαστικούς για τις σχέσεις της δικαιοσύνης με τα Μέσα Ενημέρωσης, ενώ θα ακολουθήσουν συζητήσεις με δικαστές, πανεπιστημιακούς και δικηγόρους που θα συντονίζουν δικαστικοί συντάκτες . Ο διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς θα συνοψίσει τα συμπεράσματα, σε μια συζήτηση με την ηγεσία της δικαιοσύνης,

Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να προταθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις στα πιο κρίσιμα ζητήματα της Δικαιοσύνης.

Μεταξύ αυτών:

Δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού νομοθετικού συστήματος, που θα προστατεύει τους πολίτες και θα ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις.

Ενίσχυση της επίκαιρης απονομής δικαιοσύνης και της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων με καλύτερη εκπαίδευση, ορθολογικότερη οργάνωση, εκτεταμένη ψηφιοποίηση και ουσιαστικότερη αξιολόγηση.

Καλλιέργεια κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε να μειωθεί η προσφυγή στα δικαστήρια και να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης.

Διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και της συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης με αυτές.

Συνεργασία όλων για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη.