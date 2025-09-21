Σήμερα το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική περιοχή στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 πυροσβεστικά οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά με λάστιχα, οι φλόγες όμως κατευθύνονται προς το βουνό, σε έκταση με πεύκα, ξερά χόρτα και πουρνάρια.