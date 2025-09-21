Σήμερα το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική περιοχή στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.
Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 πυροσβεστικά οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά με λάστιχα, οι φλόγες όμως κατευθύνονται προς το βουνό, σε έκταση με πεύκα, ξερά χόρτα και πουρνάρια.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
- Πρωτοφανές στα ελληνικά γήπεδα: Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του αγώνα στο 2ο λεπτό! (βίντεο)
- Αεροδρόμιο Βρυξελλών: Ζητεί από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων της Δευτέρας
- Έρχεται η μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους – Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα και ποιοι οι όροι