Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται η καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους και επιδοματούχους.

Το μέτρο αφορά:

Συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (χωρίς όριο ηλικίας για συνταξιούχους αναπηρίας), με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους.

Λήπτες αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ ή της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν θα λάβουν το επίδομα όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά», οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης.

Επιπλέον, αποκλείονται μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και χήρες ή γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Το ετήσιο κόστος του μέτρου υπερβαίνει τα 360 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των δικαιούχων.