Ένα κοριτσάκι μόλις 20 ημερών που βρέθηκε θαμμένο – ζωντανό στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές της βόρειας Ινδίας και δίνει μάχη για τη ζωή του, σύμφωνα με τους γιατρούς. Το βρέφος εντοπίστηκε τυχαία από έναν βοσκό, ο οποίος είχε πάει με τα κατσίκια του να βοσκήσουν στην περιοχή και άκουσε αμυδρές κραυγές να προέρχονται από έναν σωρό λάσπης.

Όταν πλησίασε, είδε ένα μικροσκοπικό χεράκι να προεξέχει από τη λάσπη. Αμέσως ειδοποίησε τους χωρικούς και στη συνέχεια την αστυνομία, η οποία έσκαψε και έσωσε το μωρό. Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει προς το παρόν κάποιον ύποπτο για την πράξη αυτή, όμως παρόμοιες υποθέσεις εγκατάλειψης και απόπειρας δολοφονίας κοριτσιών συνδέονται με την προτίμηση που υπάρχει στην Ινδία για τους γιους. Αυτό έχει οδηγήσει σε διαστρεβλωμένες αναλογίες φύλου στη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σαχτζαχανπούρ, στην πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Ινδίας. Το βρέφος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του κρατικού ιατρικού κολεγίου και νοσοκομείου της περιοχής. Ο διευθυντής του ιατρικού κολεγίου, Δρ. Ρατζές Κουμάρ, δήλωσε στο BBC ότι το βρέφος μεταφέρθηκε εκεί τη Δευτέρα, καλυμμένο με χώμα και αγωνιζόμενο να αναπνεύσει, καθώς λάσπη είχε μπει στο στόμα και τη μύτη του.

«Η κατάσταση της ήταν κρίσιμη, παρουσίαζε σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Είχε δεχθεί δαγκώματα από έντομα αλλά και από κάποιο ζώο», ανέφερε ο Δρ Κουμάρ. «Μετά από 24 ώρες υπήρξε μια μικρή βελτίωση, όμως στη συνέχεια η κατάσταση χειροτέρεψε καθώς ανέπτυξε μόλυνση», πρόσθεσε. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το βρέφος βρέθηκε σύντομα μετά την ταφή, καθώς οι πληγές του ήταν φρέσκες.

Μια ομάδα γιατρών, συμπεριλαμβανομένου και πλαστικού χειρουργού, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μόλυνση και να το κρατήσει στη ζωή. «Η πρόγνωση είναι σοβαρή, όμως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σώσουμε», συμπλήρωσε. Ένας αξιωματικός της αστυνομίας ανέφερε πως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των γονέων του μωρού δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά στην πολιτεία έχει ενημερωθεί σχετικά.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το πρώτο στην Ινδία που αφορά εγκατάλειψη νεογέννητου κοριτσιού. Το 2019 το BBC είχε αναφερθεί σε περίπτωση πρόωρου βρέφους που βρέθηκε θαμμένο ζωντανό μέσα σε πήλινο δοχείο και μετά από εβδομάδες νοσηλείας, ανάρρωσε πλήρως. Η Ινδία είναι γνωστή για τις δυσανάλογες αναλογίες φύλου στον πληθυσμό της. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κοινωνική διάκριση σε όλη τους τη ζωή, και τα κορίτσια θεωρούνται οικονομικό βάρος, ιδιαίτερα σε φτωχές κοινότητες.

Οι ακτιβιστές τονίζουν πως η παραδοσιακή προτίμηση στους γιους έχει οδηγήσει σε εκατομμύρια περιπτώσεις εκτρώσεων και δολοφονιών κοριτσιών. Αν και οι περισσότερες ανεπιθύμητες εκτρώσεις γυναικείων εμβρύων γίνονται μέσω παράνομων κλινικών προγεννητικού ελέγχου φύλου, οι δολοφονίες νεογέννητων κοριτσιών μετά τη γέννηση δεν είναι σπάνιες.