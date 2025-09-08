Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από το κέντρο του Πειραιά την περασμένη Τετάρτη.

Ο ανήλικος δράστης απολογήθηκε για το αδίκημα της αρπαγής κατά συρροή. Στη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας ομολόγησε μάλιστα ότι είχε αρπάξει ένα ακόμα μωρό στα τέλη της περασμένης άνοιξης από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επιπλέον και το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο επίσης κατά συρροή.

Ο κατηγορούμενος προέβαλε ισχυρισμό περί αντιμετώπισης ψυχιατρικών προβλημάτων ο οποίος θα αξιολογηθεί από τη δικαστική λειτουργό που διενεργεί την έρευνα και αν κριθεί αναγκαίο θα διατεθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.