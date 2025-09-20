Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα που θεσπίζει τη «χρυσή» κάρτα διαμονής, η οποία θα παρέχεται σε όσους καταβάλλουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Το νέο αυτό μέτρο βασίζεται στο πρότυπο της «πράσινης κάρτας», που επιτρέπει τη μόνιμη διαμονή και εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το νέο σύστημα θα αποτελέσει «τεράστια επιτυχία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η «χρυσή» κάρτα θα δίνεται σε αλλοδαπούς που διαθέτουν εξαιρετικές ποιότητες, προσφέροντας ένα νέο δρόμο νόμιμης διαμονής στη χώρα.