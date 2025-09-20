Νέους περιορισμούς στην πρόσβαση του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ σε ομοσπονδιακά κεφάλαια επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, εντείνοντας τη διαμάχη της με το ιστορικό αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Χάρβαρντ τίθεται πλέον υπό το καθεστώς «ενισχυμένης επίβλεψης κεφαλαίων», επικαλούμενο «αυξανόμενες ανησυχίες για την οικονομική του κατάσταση».

Βάσει της νέας ρύθμισης, το πανεπιστήμιο υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια για την προώθηση της ομοσπονδιακής βοήθειας προς τους φοιτητές, πριν μπορέσει να ανακτήσει τα αντίστοιχα ποσά από το κράτος.

«Οι φοιτητές θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, αλλά το Χάρβαρντ θα οφείλει να καλύπτει τις αρχικές καταβολές προκειμένου να εγγυάται ότι το πανεπιστήμιο δαπανά τα δημόσια κεφάλαια με υπεύθυνο τρόπο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ.

Αυστηρότερες εγγυήσεις και οικονομικές απαιτήσεις

Επιπλέον, το υπουργείο αξιώνει από το Χάρβαρντ την παροχή «αμετάκλητης επιστολής πίστωσης 36 εκατομμυρίων δολαρίων ή άλλης οικονομικής εγγύησης που κρίνεται αποδεκτή».

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης δικαστικής νίκης του Χάρβαρντ απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία το κατηγορεί για προώθηση της ιδεολογίας «γουόκ» (woke) και για ανεπαρκή προστασία των εβραίων φοιτητών κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων.

Αντιπαράθεση με πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις

Στις 3 Σεπτεμβρίου, δικαστής της Βοστώνης διέταξε την άρση του παγώματος χρηματοδοτήσεων ύψους περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση. Στην απόφασή της, η δικαστής καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού» για μια «ιδεολογικά υποκινούμενη» επίθεση κατά του πανεπιστημίου.

Το Χάρβαρντ δεν έχει σχολιάσει τη νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει την ανάκτηση μέρους των κεφαλαίων που είχαν παγώσει.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την καταβολή 46 εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης στην έρευνα από το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ένα πρώτο στάδιο και ελπίζουμε να δούμε όλες τις χρηματοδοτήσεις μας να αποκαθίστανται από την πλευρά όλων των υπηρεσιών του κράτους», αναφέρει το πανεπιστήμιο στην ανακοίνωσή του.