Παρά τη διαχρονική φήμη της «στενής σχέσης» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, οι επισκέψεις των Αμερικανών προέδρων στη Βρετανία δεν ήταν πάντα χωρίς εντάσεις ή αμήχανες στιγμές, ιδιαίτερα όσον αφορά την βασιλική εθιμοτυπία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πιο πρόσφατος πρόεδρος που προκάλεσε αίσθηση κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, προκαλώντας αντιδράσεις με τα κομπλιμέντα του προς την Πριγκίπισσα της Ουαλίας για την εμφάνισή της.

«Τόσο λαμπερή, τόσο υγιής και τόσο όμορφη» ήταν μερικά από τα λόγια του, που μεταδόθηκαν παγκοσμίως και προκάλεσαν την κριτική του βασιλικού ιστορικού Τζάστιν Βοβκ, ο οποίος χαρακτήρισε τα σχόλια «πολύ αμήχανα». Όμως ο Τραμπ δεν ήταν ο μόνος Αμερικανός πρόεδρος που δυσκολεύτηκε να συμμορφωθεί με την αυστηρή βασιλική εθιμοτυπία.

Ντόναλντ Τραμπ: Η πρώτη επίσκεψη και οι αντιδράσεις

Το 2018, μόλις 18 μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας, ο Τραμπ επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο και συνάντησε τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η επίσκεψη ήταν περιορισμένη ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές διαδηλώσεις, αλλά υπήρξαν παράπονα ότι άφησε τη βασίλισσα να περιμένει για περίπου δέκα λεπτά σε υψηλή θερμοκρασία, ενώ περπάτησε μπροστά της κατά την επιθεώρηση της τιμητικής φρουράς.

Περαιτέρω αμηχανία προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υποκλίθηκε όταν χαιρέτησε τη βασίλισσα, ενώ η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ απλά έδωσε το χέρι της αντί να κάνει υπόκλιση, που θεωρείται ευγενική χειρονομία από το Παλάτι.

Βιογραφίες της βασίλισσας αναφέρουν πως εκείνη βρήκε τον Τραμπ «πολύ αγενή» και δεν ενέκρινε τον τρόπο που κοιτούσε γύρω, σαν να αναζητούσε άλλους πιο ενδιαφέροντες συνομιλητές. Παράλληλα, εκφράστηκε η άποψη ότι η σχέση του με τη σύζυγό του ήταν «κάποιο είδος συμφωνίας».

Η πρώτη επίσκεψη του Τραμπ συνοδεύτηκε από εκτεταμένες διαδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και ένα γιγάντιο φουσκωτό μωρό με τη μορφή του που αιωρούνταν πάνω από την Πλατεία του Κοινοβουλίου.

Ένα χρόνο αργότερα, κατά την πλήρη επίσημη κρατική επίσκεψη με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους, ο Τραμπ απέφυγε σοβαρά λάθη, αλλά κατηγορήθηκε για παραβίαση πρωτοκόλλου όταν άγγιξε την πλάτη της βασίλισσας ενώ ύψωνε το ποτήρι του προς τιμήν της, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη γυναίκα».

Τζίμι Κάρτερ: Ένα φιλικό φιλί που συζητήθηκε

Ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, έφερε μια πιο ανεπίσημη προσέγγιση στην εθιμοτυπία κατά την επίσημη επίσκεψή του το 1977. Σε επίσημο δείπνο στο Μπάκιγχαμ, κατηγορήθηκε ότι φίλησε τη βασίλισσα μητέρα στα χείλη, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε, λέγοντας πως το φιλί ήταν ελαφρύ στο μάγουλο κατά τον αποχαιρετισμό.

Στην αυτοβιογραφία του, ο Κάρτερ αναφέρθηκε στις υπερβολικές αναφορές του βρετανικού Τύπου που χαρακτήρισαν το περιστατικό ως ένδειξη υπερβολικής οικειότητας, σημειώνοντας πως δεν το μετάνιωσε.

Τζέραλντ Φορντ: Χορός και αμήχανες στιγμές

Η βασίλισσα Ελισάβετ επισκέφθηκε τις ΗΠΑ τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της μακράς βασιλείας της, με την επίσκεψή της το 1976 να ξεχωρίζει για τις αμήχανες στιγμές. Σε γκαλά για τον εορτασμό των 200 χρόνων των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ χόρεψε μαζί της, αλλά η ορχήστρα έπαιξε το τραγούδι «The Lady is a Tramp», προκαλώντας αμηχανία.

Επίσης, κατά την ίδια επίσκεψη, ο γιος του Φορντ εντοπίστηκε με το πουκάμισό του ξεκούμπωτο, προκαλώντας ένα χαριτωμένο σχόλιο της βασίλισσας.

Μπαράκ Ομπάμα: Επιδεικτική ζεστασιά ή διπλωματικό λάθος;

Οι επισκέψεις του 44ου προέδρου των ΗΠΑ στην Βρετανία χαρακτηρίστηκαν γενικά ομαλές, όμως και ο Ομπάμα είχε τις στιγμές του. Το 2009, η Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα δέχθηκε κριτική για την στιγμή που έβαλε το χέρι της στους ώμους της βασίλισσας Ελισάβετ, κάτι που θεωρήθηκε παραβίαση πρωτοκόλλου.

Η ίδια όμως υποστήριξε πως η βασίλισσα δεν είχε πρόβλημα και μάλιστα προσέγγισε πιο κοντά, μοιράζοντας στιγμές συμπάθειας για τα άβολα παπούτσια τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια ενός επίσημου δείπνου, ο πρόεδρος συνέχισε να μιλά ενώ παιζόταν ο εθνικός ύμνος, κάτι που θεωρήθηκε αμήχανο περιστατικό.

Τζορτζ Μπους: Λάθος δύο αιώνων

Κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ το 2007, ο Τζορτζ Μπους έκανε λάθος στην ηλικία της βασίλισσας, λέγοντας ότι είχε γιορτάσει την πρώτη της επίσκεψη το 1776, αντί για το 1976, χρονιά που γιόρταζε η Αμερικανική Διευθέτηση των 200 χρόνων. Η βασίλισσα απάντησε χιουμοριστικά, σχολιάζοντας την γκάφα.

Ρόναλντ Ρέγκαν: Αναμονή για απάντηση

Η βασίλισσα κάλεσε προσωπικά τον Ρέγκαν και τη σύζυγό του να μείνουν στο Κάστρο του Ουίνδσορ το 1982, ωστόσο η απάντηση καθυστέρησε αρκετές εβδομάδες. Έγγραφα ανέφεραν πως η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε κακή πρόθεση, αλλά σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ υπήρξαν και φήμες ότι η σύζυγος του προέδρου συμβουλευόταν τον αστρολόγο της πριν αποφασίσουν το ταξίδι. Τελικά, το ζεύγος Ρέγκαν επισκέφθηκε το Ουίνδσορ και ο πρόεδρος συμμετείχε σε μια αξέχαστη βόλτα με άλογο μαζί με τη βασίλισσα.

Τζο Μπάιντεν: Μικρές αμήχανες στιγμές

Κατά την επίσκεψή του στο COP26 στη Γλασκώβη το 2021, ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε στο επίκεντρο μιας άτυπης αμηχανίας όταν φέρεται να άφησε έναν ήχο που προκάλεσε έκπληξη σε βασιλική δεξίωση. Επιπλέον, κατηγορήθηκε για παραβίαση πρωτοκόλλου όταν εμφανίστηκε να φορά γυαλιά ηλίου ενώ συναντούσε τη βασίλισσα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, κάτι που θεωρήθηκε ως «παραβίαση» της βασιλικής εθιμοτυπίας.

