Την Κυριακή (21/09) στις 13:30, η Ιταλία θα «κινείται» σε ρυθμούς ντέρμπι. Η Λάτσιο ως τυπικά γηπεδούχος, θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα στο «Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης», για το 186ο «Ντέρμπι ντελα Καπιτάλε».

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, οπαδοί από πολλές χώρες της Ευρώπης, θα μεταβούν στην ιταλική πρωτεύουσα για τον αγώνα. Ανάμεσά τους και οπαδοί του Παναθηναϊκού.

«Για το αυριανό ντέρμπι στο Olimpico, στο Curva Sud, μαζί με τους αδελφούς τους της Ρόμα, αναμένονται οι Έλληνες ultras της Θύρας 13 (Παναθηναϊκός), οι Κροάτες Bad Blue Boys (Ντιναμό Ζάγκρεμπ) και οι Ισπανοί Frente Atletico (Ατλέτικο Μαδρίτης).

Παράλληλα με την ομάδα της Λάτσιο στο Βορρά βρίσκονται οι Πολωνοί Sharks Hooligans (Βίσλα Κρακοβίας), οι Άγγλοι Inter City Firm (Γουέστ Χαμ) και οι Βούλγαροι West Sofia (Λέφσκι Σόφιας). Κατεβαίνουν στην πόλη, μυώδεις και άγριοι, σαν τους βάρβαρους του παρελθόντος. Στο τελευταίο ντέρμπι, 24 τραυματίστηκαν», αναφέρει η ιταλική εφημερίδα.

Η άφιξη αρκετών «σκληροπυρηνικών» οπαδών από το εξωτερικό στη Ρώμη, σε συνδυασμό με τους φιλάθλους της Λάτσιο και της Ρόμα, ανησυχούν τις ιταλικές αρχές. Η ασυνήθιστη ώρα διεξαγωγής του αγώνα, αποτελεί ένα μέτρο των αρχών, για την διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Για την Gazzetta dello Sport, «τα γεγονότα αυτά αντιπροσωπεύουν ήδη μια ήττα για το ποδόσφαιρο και για την Αιώνια Πόλη, ειδικά στο Έτος Ιωβηλαίου».

Η ιταλική αστυνομία έχει επιστρατεύσει 1.500 αστυνομικούς, για την ομαλή εξέλιξη της αναμέτρησης, εντός και εκτός του γηπέδου.

Μπορεί η πιο ισχυρή αδελφοποίηση του Παναθηναϊκού είναι με τους οπαδούς της Ραπίντ Βιέννης, ωστόσο η συχνή σχέση τους με τους ultras της Ρόμα, οδήγησε τους φίλους των «πράσινων» να ταξιδέψουν μέχρι την πρωτεύουσα της Ιταλίας.