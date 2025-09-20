Μία ακόμη δωρεά ζωής πραγματοποιήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατος ενός 70χρονου ασθενούς που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η οικογένεια του εκλιπόντος, λαμβάνοντας μία γενναία απόφαση, επέλεξε τη δωρεά οργάνων, προσφέροντας ελπίδα σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Νοσοκομείου, «μία ακόμα επιτυχημένη διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 20/09/2025 από νοσηλευόμενο ασθενή 70 ετών με εγκεφαλικό θάνατο, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας». Χάρη στην ανιδιοτελή πράξη της οικογένειας, κατέστη δυνατή η δωρεά νεφρού και κερατοειδών, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη.

Το νοσοκομείο εκφράζει θερμά συλλυπητήρια και ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια, η οποία, «στη δύσκολη στιγμή στάθηκε φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης».

Συνεργασία και συντονισμός για τη δωρεά οργάνων

Παράλληλα, το Βενιζέλειο Νοσοκομείο συγχαίρει και ευχαριστεί τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων, καθώς και τις εξειδικευμένες ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός” και του ΠΝΗ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας οφείλεται στον επαγγελματισμό και την επιστημονική επάρκεια των εμπλεκομένων, υπό τον συντονισμό της ομάδας μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου και την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα».