Ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους του που είχαν ανάγκη «προσέφερε» με τον θάνατό του 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», κατόπιν απόφασης της οικογένειάς του να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του εκλιπόντος.

Η διαδικασία λήψης οργάνων ολοκληρώθηκε την Κυριακή, περιλαμβάνοντας τη λήψη νεφρών και κερατοειδών από τον 59χρονο δότη. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης μέσω συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει «βαθιά ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ανιδιοτελή της πράξη, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση της διαδικασίας».

Για την ολοκλήρωση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, του Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου, του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, του Βιοχημικού Εργαστηρίου, του Αιματολογικού Εργαστηρίου και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας.