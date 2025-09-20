Κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε χθες το απόγευμα στο Κερατσίνι προακλώντας προβλήματα στην περιοχή.

Η μεγάλη βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού και ένας τεράστιος πίδακας νερού υψωνόταν στο σημείο.

Όπως φαίνεται στις εικόνες και τα βίντεο που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι της περιοχής το «συντριβάνι» νερού έφτανε και ξεπερνούσε τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Στη Βούλα

Παρόμοιο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και την περασμένη Τρίτη (16/9) στην περιοχή της Βούλας. Και εκεί έσπασε αγωγός και για αρκετή ένα είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο «σιντριβάνι» νερού.

Λίγη ώρα αργότερα μέσα στην τρύπα έπεσε και ένα ΙΧ με συνέπεια να ακινητοποιηθεί στο σημείο.