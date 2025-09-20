Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τέσσερις φορές είχε απασχολήσει τις Αρχές ο 21χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός –το ΙΧ του οποίου καρφώθηκε… αφρενάριστο πίσω από το όχημα της 64χρονης– είχε συλληφθεί στο παρελθόν να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα.

Για 8 μήνες

Ειδικότερα, του είχε αφαιρεθεί τέσσερις φορές το δίπλωμα για 60 ημέρες, δηλαδή στο σύνολο για 8 μήνες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον προηγούμενο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν υπήρξε αυστηροποίηση ποινών σε περίπτωση υποτροπής για το ίδιο παράπτωμα.

Ελεύθερος μετά την απολογία του, εν αναμονή του αλκοτέστ

Ο 21χρονος οδηγός απολογήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που υπεβλήθη ο νεαρός οδηγός, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Γιατί έμεινε στο φανάρι η 64χρονη

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί που εξετάζουν ξανά και ξανά τα βίντεο από τις κάμερες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης αναζητούν την αιτία που «κράτησε» την 64χρονη στο φανάρι, παρά το γεγονός πως είχε ανάψει ο πράσινος σηματοδότης.

Όπως φαίνεται, το ΙΧ που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα παρέμεινε στο ίδιο σημείο για 16 δευτερόλεπτα, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος και έπεσε με σφοδρότητα πάνω της.

Ο γιος της άτυχης γυναίκας μιλώντας στο Mega δήλωσε συντετριμμένος:

«Έπαιρνα τηλέφωνο μία ώρα μετά από όταν έγινε (το δυστύχημα) τη μητέρα μου, το βράδυ, και μετά από κάμποση ώρα απάντησε ένας αστυνομικός στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι στο Ασκληπιείο Βούλας και πήγα κατευθείαν εκεί. Επέστρεφε σπίτι από μία επίσκεψη. Φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα ότι αυτοί που την τρακάρανε, πέσανε από πίσω της με μεγάλη ταχύτητα, γι’ αυτό και είναι τόσο άδικο. Ήταν πολύ δραστήρια. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, μόνο προσέφερε, δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, ούτε είχε να πει κάτι κακό για κάποιον. Γενικά στον δρόμο οδηγούσε πάντα πολύ ήρεμα και σωστά, δεξιά συνήθως, σχεδόν πάντα. Ποτέ δεν έχει τρέξει. Αυτήν την στιγμή είμαι σε κατάσταση σοκ», είπε.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν γιατί το όχημα της 64χρονης παρέμενε ακινητοποιημένο ενώ το φανάρι ήταν πράσινο. Δεν αποκλείεται είτε ξαφνικό πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνονται αναμμένα ούτε προειδοποιητικά φώτα ούτε φώτα φρένων.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση, συλλέγοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τις κινήσεις πριν τη μοιραία σύγκρουση.