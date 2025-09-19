Βίντεο ντοκουμέντο και αναλύσεις ειδικών παρουσίασε το Live News σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο στη Λ. Βουλιαγμένης που είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν τρία άτομα, αλλά και για εκείνο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη όπου έχασε τη ζωή του νεαρός οδηγός μηχανής.

«Επέστρεφε σπίτι από μία επίσκεψη. Φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα ότι αυτοί που την τρακάρανε, πέσανε από πίσω της με μεγάλη ταχύτητα, γι’ αυτό και είναι τόσο άδικο», λέει ο γιος της 64χρονης.

Όπως μετέδωσε το MEGA, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας να παραμένει ακινητοποιημένο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ενώ το φανάρι ήταν πράσινο, και το όχημα του 21χρονου να καρφώνεται με ταχύτητα στο δικό της.

Στο νέο βίντεο φαίνονται τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της σύγκρουσης, η στιγμή που η γυναίκα πάτησε φρένο στη μεσαία λωρίδα, το μηχανάκι που την προσπέρασε από τα δεξιά και λίγα δευτερόλεπτα μετά η στιγμή του δυστυχήματος.

Ειδικοί αναλύουν τις εικόνες και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η γυναίκα είδε κόκκινο στο φανάρι όταν σταμάτησε και αν κάποια στιγμή είχε ανάψει πράσινο και η ίδια καθυστέρησε να ξεκινήσει.

«(…) Το πιο πιθανό είναι ότι ο σηματοδότης είναι πράσινος», λέει ο Αναστάσιος Δέδες, μηχανολόγος.

Το πιθανότερο είναι το μηχανάκι να προσπέρασε το όχημα της 64χρονης με πράσινο. Ο νεαρός που ακολουθούσε φαίνεται πως δεν πάτησε φρένο. Συνέχισε στη λωρίδα του χωρίς να δει το όχημα της άτυχης γυναίκας.

«Έπαιρνα τηλέφωνο μία ώρα μετά από όταν έγινε (το δυστύχημα) τη μητέρα μου, το βράδυ, και μετά από κάμποση ώρα απάντησε ένας αστυνομικός στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι στο Ασκληπιείο Βούλας και πήγα κατευθείαν εκεί», σημειώνει ο γιος της.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ταξί. Το όχημα της 64χρονης παρασύρθηκε από το χτύπημα και η οδηγός υπέκυψε στα τραύματά της.

«Ήταν πολύ δραστήρια. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, μόνο προσέφερε, δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, ούτε είχε να πει κάτι κακό για κάποιον. Γενικά στον δρόμο οδηγούσε πάντα πολύ ήρεμα και σωστά, δεξιά συνήθως, σχεδόν πάντα. Ποτέ δεν έχει τρέξει».

«Δεν υπάρχουν λόγια», σημειώνει ο ίδιος μιλώντας στο MEGA. «Ήταν απόλυτα υγιής η μαμά μου από όσο ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι».

Θεσσαλονίκη

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε και τον θάνατο 29χρονου οδηγού μηχανής στη Θεσσαλονίκη.

«Εμείς μένουμε 2 λεπτά από εκεί που έγινε, είχε ξυπνήσει να κάνει τα αυγά του, τους χυμούς του, να πάει στη δουλειά και έγινε αυτό το πράγμα. Το παιδί κατέληξε στο Γεννηματάς, μετά από πολύωρη προσπάθεια ‘κατέληξε’. Αυτό είναι κακούργημα, το έχει βγάλει η Τροχαία Θεσσαλονίκης, είναι κακούργημα, τώρα ο εισαγγελέας τι θα κάνει;», λέει ο πατέρας του.

Ο πατέρας του θύματος λέει ότι κάποιοι έκλεισαν αυθαίρετα τον δρόμο για να στρίψει το φορτηγό και το παιδί του σκοτώθηκε χωρίς να φταίει σε τίποτα.

«Ήταν 3 άτομα και ο οδηγός 4, και έκλειναν ασύδοτα, χωρίς κανένα κλείσιμο, χωρίς την Τροχαία. Κανονικά μόνο με την Τροχαία μπορείς να κλείνεις έξι ρεύματα που να μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη και να βγαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να μπει αυτή η βουλγάρικη νταλίκα που δεν ξέρω τι κουβαλούσε και πού πήγαινε να ξεφορτώσει».

Οι υπάλληλοι της εταιρείας έχουν ήδη περιγράψει τα όσα έγιναν:

«Το φορτηγό ήταν πρώτο στο φανάρι της οδού Λαέρτου και όταν άναψε πράσινο ξεκίνησε με χαμηλή ταχύτητα. Τα οχήματα στην Γεωργικής Σχολής και στα δύο ρεύματα ήταν σταματημένα καθώς είχαν κόκκινο. Όταν το φανάρι τους άναψε πράσινο, εμείς τους υποδείξαμε να περιμένουν ώστε να ολοκληρώσει την πορεία της η νταλίκα. Όλα τα οχήματα ήταν σταματημένα».

Ο οδηγός του φορτηγού ανέφερε πως όταν ξεκίνησε να στρίβει, ο δρόμος ήταν άδειος και πως όταν έπεσε το μηχανάκι στο βαρύ όχημα που οδηγούσε, αισθάνθηκε ένα τράνταγμα.

«Μου προκαλεί εντύπωση που ο δικυκλιστής δεν πάτησε φρένο ούτε έκανε ελιγμό. Μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν αντιλήφθηκε καν το όλο περιστατικό, σαν να μην είχε αίσθηση του χώρου».

Ο πατέρας του θύματος επαναλαμβάνει πως το παιδί του πλήρωσε με τη ζωή του μία σειρά από εγκληματική λάθη που έκαναν άλλοι.

«Μηχανές είχε και άλλη μηχανή πιο μικρή και αυτήν εδώ την έχει 2 – 3 χρόνια, δεν είναι νέος οδηγός, ξέρει πολύ καλά και τα αμάξια και τα μηχανάκια. Δεν είναι θέμα ότι ήταν κάποιος ερασιτέχνης οδηγός».

Στον οδηγό του φορτηγού, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ στους τρεις που τον καθοδηγούσαν, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.