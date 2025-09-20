Έντονη ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες έχουν κατατεθεί 1.700 αιτήσεις από σχολεία όλης της χώρας, που αφορούν περίπου 146.000 μαθητές. Τόσο οι διευθυντές όσο και οι οικογένειες εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη σίτιση των παιδιών στα σχολεία.

Σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια του Ινστιτούτου Prolepsis, Αφροδίτη Βελουδάκη, «οι αριθμοί αυτοί είναι ήδη μεγαλύτεροι από τον αριθμό αιτήσεων που είχαμε λάβει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς». Η ανάγκη είναι ιδιαίτερα έντονη στα Νηπιαγωγεία, όπου δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα για τη διατροφή των παιδιών. Συνολικά, 435 Νηπιαγωγεία με 15.510 νήπια αιτούνται καθημερινό γεύμα, ώστε τα μικρότερα παιδιά να μην μένουν νηστικά.

Όπως σημειώνει ο προϊστάμενος του 2ου Νηπιαγωγείου Καματερού στο Mega, «το νηπιαγωγείο είναι η μόνη δομή εκπαιδευτική που δεν έχει παροχή διατροφής από το κράτος. Έχω ένα 5-10% των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, έρχονται δηλαδή με κάτι που είναι ελάχιστο. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον το Ινστιτούτο Prolepsis, που εφαρμόζει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ από το 2012 σε ευπαθείς περιοχές, συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης».

Η Βελουδάκη τονίζει πως «καθημερινά λαμβάνουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από σχολεία, διευθυντές. Περισσότερα από 50 τηλεφωνήματα την ημέρα που εκφράζουν οι άνθρωποι αυτοί την αγωνία για τα σχολεία και την ανάγκη των μαθητών να ενταχθούν στο πρόγραμμα».

Καθηγητές κάνουν συσσίτια

Η κατάσταση στα σχολεία παραμένει κρίσιμη, με τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν περιστατικά παιδιών που αδυνατούν να συγκεντρωθούν στο μάθημα λόγω πείνας, ενώ έχουν καταγραφεί ακόμη και λιποθυμίες μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Η διευθύντρια του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας αναφέρει: «Μας έχει τύχει να λιποθυμήσει παιδί και όχι μια φορά και μας έχει πει ότι έχει να φάει από το προηγούμενο μεσημέρι. Στον αγιασμό προχθές δύο παιδιά λιποθύμησαν. Ήταν όρθια ούτε δέκα λεπτά. Και όταν ρώτησα πόσα παιδιά έχουν φάει πρωινό σήκωσαν το χέρι τους από τα 200 παιδιά τα 15 -20».

Η αυξημένη ακρίβεια επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους γονείς, που καλούνται να εξασφαλίσουν μόνοι τους το καθημερινό γεύμα των παιδιών τους. Η Βελουδάκη επισημαίνει πως «οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι οι δάσκαλοι θα έκαναν συσσίτια ή θα προσπαθούσαν να μαζέψουν χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών».

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς ήχησε για χιλιάδες οικογένειες, μαζί όμως ήχησε και το καμπανάκι της αγωνίας: κανένα παιδί να μη μείνει νηστικό.