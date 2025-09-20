Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία, με 248 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2025 έως τον Ιούλιο.

Συγκλονίζει η μητέρα ενός 25χρονου μοτοσικλετιστή, που περιγράφει στο MEGA το τροχαίο που κόστισε τη ζωή του παιδιού της. «Ήμουν μαζί του 16 μήνες, δεν τον άφησα λεπτό, τον φρόντιζα πάρα πολύ, ήμουν σίγουρη ότι καταλάβαινε τα πάντα αλλά δεν κατάφερα να τον σηκώσω όρθιο», λέει η ίδια.

Η μητέρα δεν έφυγε στιγμή από δίπλα του, ελπίζοντας ότι θα τα κατάφερνε. Την ημέρα των γενεθλίων της, ο γιος της είχε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του. Δεν φορούσε κράνος και υπέστη πολλαπλές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Παρά την προσπάθεια, δυστυχώς δεν κατάφερε να ζήσει. «Σε δευτερόλεπτα χάνονται τα πάντα. Φορέστε κράνος και τώρα έχω παραγγείλει κράνη όποιο παιδί έρχεται με ντελίβερι να τα φοράει για τον γιο μου», προσθέτει.

«Μάστιγα» τα τροχαία

Τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα στη χώρα μας συνεχίζονται ασταμάτητα. Παρά την αυστηροποίηση ποινών και προστίμων, η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής και άλλων περιοχών παραμένει ανησυχητική. Παραβιάσεις κόκκινου φωτός, οδήγηση χωρίς κράνος και επικίνδυνες αναστροφές είναι καθημερινό φαινόμενο.

Δεν ευθύνονται μόνο οι οδηγοί. Πολλοί πεζοί διασχίζουν κεντρικές λεωφόρους με κίνδυνο της ζωής τους, παραβιάζοντας τα φανάρια και τις διαβάσεις, προσθέτοντας περαιτέρω κινδύνους στους δρόμους.