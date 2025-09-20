Το EX60 είναι το πιο κρίσιμο νέο Volvo των επόμενων μηνών, καθώς αναλαμβάνει να συνεχίσει το εμπορικό έργο του θρυλικού XC60 – αυτή τη φορά αποκλειστικά ως BEV. Σήμερα, ελληνικά και διεθνή μέσα επανέφεραν στο προσκήνιο τη «ζεστή» πληροφορία: η παγκόσμια παρουσίαση κλείδωσε για τις 21 Ιανουαρίου 2026 στη Στοκχόλμη, με τη Volvo να «ποντάρει» σε κορυφαία αυτονομία και νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική.

Από τεχνικής πλευράς, τα μέχρι τώρα στοιχεία μιλούν για τη νέα πλατφόρμα SPA3, ικανή να υποστηρίξει ταχύτερη φόρτιση (800V), μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αναβαθμίσεις over-the-air. Η θέση του EX60 στη γκάμα –πάνω από EX30 και κάτω από EX90– στοχεύει απευθείας τα best sellers της Ευρώπης (Tesla Model Y, Mercedes GLC Electric κ.ά.).

Η επιλογή παραγωγής στη μονάδα Torslanda (Γκέτεμποργκ) έχει και συμβολικό και πρακτικό βάρος για την ευρωπαϊκή αγορά. Καθώς μετράμε αντίστροφα, η Volvo υπόσχεται περισσότερα τεχνικά στοιχεία μέσα στο φθινόπωρο.