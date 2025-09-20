Η BMW αξιοποίησε τον μεγαλύτερο μαραθώνιο της Γερμανίας για να μας συστήσει «σε κίνηση» το νέο iX3, το πρώτο μοντέλο της γενιάς Neue Klasse. Ως επίσημο αυτοκίνητο-προπομπός του BMW BERLIN-MARATHON, το iX3 οδήγησε τους δρομείς μέσα στο κέντρο της πόλης, δίνοντας στο κοινό την πρώτη πραγματική γεύση από το νέο ηλεκτρικό SUV.

Σύμφωνα με τη μάρκα, το iX3 50 xDrive φέρνει 6ης γενιάς eDrive με έμφαση στην απόδοση και την αυτονομία, νέο ηλεκτρονικό/λογισμικό «νευρικό σύστημα» με τέσσερις υπερυπολογιστές, καθώς και το φρέσκο Panoramic iDrive που απλώνει τις πληροφορίες σε όλο το ταμπλό.

Οι –προσωρινοί WLTP– αριθμοί μιλούν για αυτονομία έως 805 χλμ. και κατανάλωση 15,1–17,9 kWh/100 χλμ., ενώ σε 10 λεπτά γρήγορης φόρτισης μπορεί να «φορτώσει» ενέργεια για περίπου 372 χλμ.

Το timing δεν είναι τυχαίο: μετά το ντεμπούτο στην IAA, η BMW θέλει να δείξει πως η Neue Klasse δεν είναι θεωρία αλλά αυτοκίνητο έτοιμο για δρόμο και μαζική παραγωγή. Παράλληλα, στο event χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 65 ηλεκτρικά/εξηλεκτρισμένα οχήματα της BMW για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ενισχύοντας το «ηλεκτρικό» αφήγημα σε ένα περιβάλλον με εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.