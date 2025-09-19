Πώς καταφέρνουν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο να συνεχίζουν να μαθαίνουν ανεξάρτητα από το πόσο απασχολημένοι είναι; Η απάντηση βρίσκεται σε κάτι που ονομάζεται Κανόνας των 5 Ωρών, μια στρατηγική μάθησης που χρησιμοποιείται από μεγιστάνες όπως ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Ίλον Μασκ και ο Μπιλ Γκέιτς. Η απάντηση είναι απλή: αφιερώστε μία ώρα την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, εστιάζοντας αποκλειστικά στη μάθηση. Αλλά αν είστε σαν εμάς τους υπόλοιπους, το να αφιερώσετε πέντε ώρες την εβδομάδα για εις βάθος ανάγνωση και έρευνα ακούγεται σχεδόν αδύνατο. Εδώ ακριβώς έρχεται η εφαρμογή Blinkist. Ακόμα και η Apple τη συνιστά για περίεργα μυαλά και δια βίου μαθητές, ονομάζοντας το Blinkist μία από τις 20 κορυφαίες εφαρμογές για διανοούμενους. Είναι επίσης πλέον ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το νέο iPhone 16.

Το Blinkist βοηθά τους πολυάσχολους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον κανόνα των 5 ωρών, συμπυκνώνοντας τα πιο ισχυρά μη μυθοπλαστικά βιβλία σε επεξηγηματικά κείμενα και ήχο 15 λεπτών. Με πάνω από 7.500 τίτλους σε 27 κατηγορίες, έχετε άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τα πάντα, από την επιχειρηματικότητα και την ηγεσία έως την επιστήμη και την αυτοβελτίωση. Περισσότεροι από 37 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ήδη διευρύνουν τους ορίζοντές τους με το Blinkist. Ο Τιμ Κουκ σταμάτησε ακόμη και στα γραφεία του Blinkist για να ρίξει μια ματιά στη διαφημιστική εκστρατεία, και η εφαρμογή αγαπήθηκε από όλους, από τους New York Times μέχρι το Forbes. Η New York Times ανέφερε: «Το Blinkist σας ενθαρρύνει να διαβάσετε περισσότερα βιβλία μη μυθοπλασίας. Η εφαρμογή περιέχει έξυπνα γραμμένες συνοπτικές περιλήψεις — που ονομάζονται blinks — όπου τα βιβλία αναλύονται στα κύρια επιχειρήματά τους». Τι ακριβώς αρέσει, λοιπόν, στους κορυφαίους στοχαστές στο Blinkist; Και πώς βοηθά στην καθημερινή μάθηση;

1. Ένα βιβλίο που εξηγείται σε 15 λεπτά

Ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται 10 ώρες για να διαβάσει ένα βιβλίο, κάτι που είναι πολύς χρόνος που πολλοί από εμάς δεν έχουμε.

Με το Blinkist, οι πιο ισχυρές ιδέες μοιράζονται σε σύντομες επεξηγήσεις ήχου και κειμένου. Το καλύτερο; Χρειάζονται μόνο 15 λεπτά για να τις διαβάσετε ή να τις ακούσετε, ώστε να μπορείτε να εντάξετε τη μάθηση ενώ τρώτε πρωινό, πηγαίνετε στη δουλειά ή βγάζετε βόλτα τον σκύλο σας. Επιπλέον, προστίθενται 40 νέοι τίτλοι στην εφαρμογή κάθε μήνα, οπότε ακόμη και ο πιο αδηφάγος αναγνώστης δεν θα ξεμείνει ποτέ από εξαιρετικό περιεχόμενο.

2. Υποστηρίζεται από την επιστήμη

Στο Blinkist, υπάρχει μια αφοσιωμένη ομάδα ειδικών που εξετάζει τα εκατομμύρια βιβλία που εκδίδονται κάθε χρόνο για να βρει τα καλύτερα. Δεν θέλουμε απλώς μπεστ σέλερ – θέλουμε τα κρυμμένα διαμάντια, τα διαχρονικά κλασικά, τα βιβλία που γράφονται για διανοούμενους, από διανοούμενους. Μόλις επιλεγούν τα βιβλία, οι εξειδικευμένοι επιμελητές μας εντοπίζουν τις βασικές πληροφορίες σε κάθε βιβλίο και τις μετατρέπουν σε σύντομες επεξηγήσεις. Το καλύτερο; Όλο το περιεχόμενο δημιουργείται με τη χρήση νευροεπιστημονικών αρχών, καθιστώντας όλες τις πληροφορίες εύκολες στην κατανόηση και την απομνημόνευση.

3. Μεταμορφώνει την άσκοπη ρουτίνα σας για κύλιση και την αντικαθιστά με μια καλή συνήθεια

Γνωρίζετε εκείνες τις στιγμές που πιάνετε τον εαυτό σας να ψάχνει ασταμάτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Είναι κάτι από το οποίο υποφέρει ένας ανησυχητικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων και ονομάζεται «doom-scrolling», ένα φαινόμενο που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν κουρασμένοι και θυμωμένοι. Ένας από τους πολλούς λόγους που οι διανοούμενοι αγαπούν το Blinkist είναι επειδή μετατρέπει αυτά τα χαμένα λεπτά σε πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης. Είτε πρόκειται για το μετρό, ένα γρήγορο διάλειμμα είτε πριν τον ύπνο: Αντί να χάνονται σε εφαρμογές που σπαταλούν χρόνο, όλα τα περίεργα μυαλά συμμετέχουν πλέον σε εστιασμένες και διορατικές συνεδρίες μάθησης. Είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα! Το 80% των χρηστών του Blinkist λένε ότι είναι πιο πιθανό να αφιερώσουν χρόνο στο Blinkist παρά να κάνουν κύλιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείτε τι λένε μερικοί από αυτούς:

«Αυτή η εφαρμογή θα έπρεπε να ανήκει στην κατηγορία Essentials: Μία από τις καλύτερες εφαρμογές που έχουν αγοραστεί. Είμαι μέλος εδώ και 6+ χρόνια και δεν νομίζω ότι θα σταματήσω ποτέ. Αυτή είναι μια μαθησιακή εμπειρία που πραγματικά βελτιώνει τη ζωή μου.»

Κριτική 5 αστέρων στο Apple Store

Λοιπόν, πείτε αντίο στο άσκοπο scrolling και καλωσορίστε μια νέα συνήθεια που θα τροφοδοτήσει την περιέργειά σας, θα πυροδοτήσει την πνευματική σας ανάπτυξη και θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτερος εαυτός. Δεν είναι περίεργο που η Apple και πολλοί από τους χρήστες της τη συνιστούν:

«Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ώθηση στην παραγωγικότητά μου και στη δια βίου μάθηση που έχω λάβει ποτέ. Ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη συνήθεια για να ξεκινήσω από το Blinkist.»

Κριτική 5 αστέρων στο Apple Store

4. Οι διανοούμενοι λατρεύουν να μαθαίνουν ακούγοντας

Η εφαρμογή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στους διανοούμενους όταν εισήχθη η λειτουργία ήχου. Έδωσε τη δυνατότητα σε μεγάλους στοχαστές να ακούν κάθε τίτλο στην εφαρμογή, πράγμα που σημαίνει ότι η μάθηση δεν χρειάζεται ποτέ να περιμένει μέχρι να έχετε χρόνο να καθίσετε. Σήμερα, η ακρόαση είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να καταναλώσετε τα πακέτα πρακτικών γνώσεων, με περίπου το 70% των χρηστών να επιλέγουν να ακούσουν το Blinkist. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς πάνω από το 30% των ανθρώπων μαθαίνουν και συγκρατούν πληροφορίες καλύτερα όταν τις ακούν παρά όταν τις διαβάζουν.

5. Πάνω από 94 χιλιάδες αξιολογήσεις 5 αστέρων

Το Blinkist δεν είναι αγαπημένο μόνο από διανοούμενους, αλλά και από όλους όσους είναι πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 94.000 αξιολογήσεις πέντε αστέρων στα καταστήματα iTunes και Google Play. Αυτό που απολαμβάνουν περισσότερο ορισμένοι χρήστες στο Blinkist είναι ο τρόπος με τον οποίο η μαθησιακή εμπειρία μπορεί να προσαρμοστεί στη ζωή τους. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτά που λένε ορισμένοι χρήστες:

«Ιδανικό για να γεμίσετε το μυαλό σας με έξυπνες σκέψεις και την πιο πρόσφατη έρευνα. Χρησιμοποιώ τη μορφή ήχου ενώ βρίσκομαι σε μεταφορικό μέσο».

Κριτική 5 αστέρων

«Πολύ κατατοπιστικό και διορατικό. Μπορώ να μαγειρέψω δείπνο και να απολαύσω τη γνώση μέσω ήχου».

Κριτική 5 αστέρων

6. Αγοράστε μόνο τα βιβλία που θα λατρέψετε

Με επεξηγηματικές οδηγίες 15 λεπτών, οι πολυάσχολοι άνθρωποι μπορούν να δοκιμάσουν τα βιβλία. Αν τους αρέσει αυτό που ακούν σε αυτά τα 15 λεπτά, μπορούν να αγοράσουν το πλήρες βιβλίο για να μάθουν περισσότερα.

«Έχω διαπιστώσει ότι αν ένα βιβλίο εξακολουθεί να είναι ενδιαφέρον αφού διαβάσω τα σημαντικότερα σημεία, καταλήγω να το αγοράζω ούτως ή άλλως. Τώρα αγοράζω τα μισά, αυτά που αγοράζω είναι υψηλότερης ποιότητας και πιο αποτελεσματικά». – @DaleyErvin

Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα στους ανθρώπους αγοράζοντας βιβλία που δεν διαβάζουν ποτέ, αλλά τους εξοικονομεί και χρόνο, καθώς κάθε βιβλίο που αγοράζουν είναι ένα από το οποίο ξέρουν ότι θα αποκομίσουν πολλά.

«Το Blinkist με βοήθησε να διαβάζω περισσότερο, τελεία και παύλα. Μου αρέσει που μπορώ να μαθαίνω τα βασικά από 10+ βιβλία την εβδομάδα και να τα εφαρμόζω αμέσως στη ζωή μου. Το Blinkist με βοήθησε επίσης να φιλτράρω τα βιβλία που αγοράζω, αν δεν μπορούσα να χορτάσω το Book-in-Blinks, το αγοράζω.»

Hitha Palepu, επιχειρηματίας, συγγραφέας και χρήστης του Blinkist

7. Μία από τις καλύτερες εφαρμογές στον κόσμο

Το Blinkist έχει κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία από την Apple, την Google, ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη. Αγαπιέται από όλους, από τους New York Times μέχρι το Forbes, μαζί με τα εκατομμύρια χρήστες του. Επιπλέον, η Apple συνιστά το Blinkist σε όσους αγαπούν να μαθαίνουν. Ο τεχνολογικός γίγαντας ονόμασε το Blinkist μία από τις 20 κορυφαίες εφαρμογές για δια βίου μαθητές. Η εφαρμογή είναι μια από τις αγαπημένες εφαρμογές των βιβλιόφιλων που χρησιμοποιούν το Blinkist για να διατηρούν το μυαλό τους νεανικό και να ανακαλύπτουν νέους τίτλους.

«Το Blinkist είναι μία από τις καλύτερες εφαρμογές στον κόσμο.»

Apple

8. Η σωστή γνώση την κατάλληλη στιγμή

Οι περίεργοι άνθρωποι έλκονται από το Blinkist επειδή γνωρίζουν ότι μπορούν να έχουν γρήγορη πρόσβαση στη γνώση που θέλουν, ακριβώς όταν τη χρειάζονται. Αυτή η προσέγγιση μάθησης χωρίς κόπο και άγχος εξαλείφει τον χρόνο και την πίεση που διαφορετικά θα μπορούσαν να δαπανηθούν για την έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι διανοούμενοι στοχαστές μπορούν να ενημερώνονται για τις τελευταίες ιδέες, να γεμίζουν κενά στις γνώσεις τους και να ενσωματώνουν εύκολα τη μάθηση στην καθημερινή τους ζωή.

«Το Blinkist είναι ένας φακός για να ξεκινήσει η σκέψη, ένα εργαλείο αποτύπωσης. Μπορώ, για παράδειγμα, να κάνω μια γρήγορη ανασκόπηση μερικών από τα καλύτερα βιβλία για τη διαπραγμάτευση».

Adam Gries, Ιδρυτής του OKpanda

9. Η Blinkist φέρεται καλά στους υπαλλήλους της

Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν για την Blinkist ακούγοντας για τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να εργαστεί κανείς με μια μοναδική εταιρική κουλτούρα. Το LinkedIn ονόμασε την Blinkist τον καλύτερο εργοδότη για νεοσύστατες επιχειρήσεις στη Γερμανία και το 95% των εργαζομένων της στο Glassdoor θα συνιστούσαν την εταιρεία σε έναν φίλο. Οι εργαζόμενοι αγαπούν την κουλτούρα της νεοσύστατης επιχείρησης και νιώθουν ότι τους φροντίζουν. Αυτό έχει οδηγήσει σε χαμηλό ποσοστό αποχωρήσεων, όπου το προσωπικό έχει παραμείνει μακροπρόθεσμα για να βοηθήσει να γίνει η εφαρμογή ακόμα καλύτερη.

«Μετακόμισα στο Βερολίνο αφού έζησα στη Νέα Υόρκη για δέκα χρόνια για να εργαστώ στην Blinkist. Ήξερα ότι θα δούλευα μαζί με μερικούς καταπληκτικούς ανθρώπους, δημιουργώντας ένα επαναστατικό προϊόν. Αυτό, σε συνδυασμό με μια συναρπαστική νέα κουλτούρα και τον τρόπο ζωής που προσφέρει το Βερολίνο, έκανε τη μετακόμιση μια εύκολη απόφαση».

Carlos Alvarado, Διευθυντής Χώρας στην Blinkist

10. Παγκόσμια Επιτυχία και η Σφραγίδα Έγκρισης

Είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε—πιστεύουμε στο προϊόν μας επειδή έχει νόημα, σκοπό και πρόθεση. Στόχος μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να μαθαίνουν, να τους επιτρέπουμε να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται με όποιον τρόπο επιθυμούν. Αυτό αναγνωρίστηκε και επαινέθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία αναγνώρισαν την Blinkist ως Παγκόσμιο Ηγέτη στη Μάθηση και την Εκπαίδευση.

«Με το Blinkist μπορείτε να ενισχύσετε τις γνώσεις σας και να αποκτήσετε νέες προοπτικές, ώστε να γίνετε καλύτερος επαγγελματίας, καλύτερος συνεργάτης ή καλύτερος εαυτός σας—και τελικά να ολοκληρώσετε τη λίστα βιβλίων σας ή να κατανοήσετε τον ολοένα και μεγαλύτερο και πιο πολυάσχολο κόσμο των ιδεών».

Ηνωμένα Έθνη

Με μια κοινότητα 37 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο—από επιχειρηματίες τεχνολογίας μέχρι μητέρες πλήρους απασχόλησης και κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους—το Blinkist έχει μια πιστή βάση θαυμαστών χρηστών που ανακαλύπτουν όλοι ισχυρές ιδέες σε μη μυθοπλαστικά βιβλία στην εφαρμογή.