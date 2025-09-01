Εντός του φθινοπώρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να καταγγέλλουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ. Παράλληλα, από το 2026 θα ξεκινήσει η λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των ελέγχων με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Οι καταναλωτές ήδη εξετάζουν προσεκτικά τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές για τις ανάγκες και το πορτοφόλι τους. Ήδη αρκετοί αξιοποιούν το υφιστάμενο εργαλείο ηλεκτρονικών καταγγελιών μέσω του gov.gr (kataggelies.mindev.gov.gr), όταν εντοπίζουν περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

Με τη νέα εφαρμογή θα δοθεί η δυνατότητα οι καταγγελίες να συνοδεύονται από φωτογραφίες και βίντεο με χρονοσήμανση και γεωεντοπισμό. Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διευκολύνοντας την τεκμηρίωση των καταγγελιών και την επιβολή κυρώσεων.