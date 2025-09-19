Το Leapmotor Lafa 5 είναι το νέο EV hatchback της κινεζικής μάρκας που εισέρχεται δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά, με παραγωγή στην Ισπανία (Ζαραγόθα) από το τρίτο τρίμηνο του 2026. Διατίθεται με δυο εκδόσεις μπαταρίας — ~52,6 kWh και ~67,1 kWh — και υπόσχεται αυτονομία 361 km στην μικρότερη έκδοση και 434 km στη μεγαλύτερη, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο σχεδιασμός του προβάλει στοιχεία σύγχρονης αισθητικής με flush χειρολαβές, πλαίσιο hatchback πέντε θυρών και σημαντικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως πολύ γρήγορη φόρτιση DC 168 kW.

Είναι σχεδιασμένο πάνω στην πλατφόρμα LEAP 3.5 και αποτελεί μια προσπάθεια της Leapmotor να «σπάσει» τον ανταγωνισμό στα supermini/compact EV, ειδικά απέναντι στα ευρωπαϊκά μοντέλα με πιο πολύπλοκα κόστη.