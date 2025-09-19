Η Hyundai συνεχίζει να επενδύει στη δημοφιλή κατηγορία των μικρών χάτσμπακ με το νέο i20, που ξεχωρίζει κυρίως για την συνδυασμένη του σχέση τιμής-σειράς χαρακτηριστικών. Από τη βάση του εξοπλισμού προσφέρει λειτουργίες που συνήθως απαιτούν προαιρετικά πακέτα.

Η συμπεριφορά στην πόλη είναι η φυσική του έδρα, αλλά το αυτοκίνητο δείχνει ικανό και για πιο απαιτητικές διαδρομές εκτός αστικού ιστού. Στον τομέα της οικονομίας καυσίμου/κατανάλωσης, φαίνεται να κρατάει χαμηλά τις απαιτήσεις, δίνοντας λύσεις και για όσους ενδιαφέρονται για μικρό λειτουργικό κόστος. Συνολικά, το νέο i20 φαίνεται να είναι πολυμορφικό και κατάλληλο για ευρύ κοινό — και εκείνο που τραβάει την προσοχή είναι ότι δεν θυσιάζει πολλά για να κρατήσει την τιμή προσιτή, κάτι που το κάνει επιλογή με καλή σχέση κόστους-απόδοσης.