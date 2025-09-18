Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Από την πλευτά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να αυξηθεί η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

“Συζητήσαμε σήμερα πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις άμυνές μας, περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία και να εντείνουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν για να τον πείσουμε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα έχει διάρκεια”, δήλωσε ο Στάρμερ.

Στρατηγική συμφωνία Βρετανίας – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογικής συνεργασίας που συμφωνήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια συμφωνία με τη δύναμη να αλλάξει ζωές». Όπως σημείωσε, η επένδυση αυτή «θα μας κάνει πλουσιότερους και πιο ελεύθερους», ενώ ανέδειξε τη σημασία της ως ένδειξη της κοινής αποφασιστικότητας Λονδίνου και Ουάσινγκτον να κερδίσουν «μαζί αυτόν τον αγώνα».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μοναδική στο είδος της» τη Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας που υπέγραψε με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή θέτει τα θεμέλια για «την από κοινού ηγεσία της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης».

Ο Τραμπ αποκάλυψε πως το ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοδεύτηκε από την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 258 δισεκατομμύρια λίρες), οι οποίες καλύπτουν στρατηγικούς τομείς, από την καινοτομία και τις υποδομές, μέχρι την άμυνα και την ενέργεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς του κβαντικού υπολογισμού και της πυρηνικής ενέργειας, τους οποίους χαρακτήρισε ως «κρίσιμους για την ασφάλεια και την οικονομική υπεροχή του μέλλοντος».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πηγαίνουν καλύτερα από ποτέ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις», τόνισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία με το Λονδίνο στέλνει σαφές μήνυμα: Ο ατλαντικός άξονας ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ισχυρός, ενωμένος και πρωτοπόρος.»

Στάρμερ: Πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μέσα στον μήνα, εκτός εάν το Ισραήλ ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η αναβίωση της προοπτικής λύσης δύο κρατών.»

Ερωτηθείς σχετικά με χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ απάντησε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό Στάρμερ σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Επικοινωνία Τραμπ -Σι για το TikTok

Επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αναμένεται να συνομιλήσει την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο προσπάθειας για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας που θα επιτρέψει στην πλατφόρμα TikTok να συνεχίσει τη λειτουργία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αμερικανικής κυβέρνησης, με την απαίτηση να μεταβιβάσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς επενδυτές – διαφορετικά κινδυνεύει με απαγόρευση.

Ο Τραμπ τόνισε ότι το TikTok είναι ιδιαίτερα επιδραστικό στους νέους και αναγνώρισε τον ρόλο που έπαιξε η πλατφόρμα στην προεκλογική του εκστρατεία το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα προτιμούσε το TikTok να περιέλθει στην ιδιοκτησία των αμερικανικών επενδυτικών εταιρειών, προκειμένου όπως είπε οι ΗΠΑ να επωφεληθούν τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά.

Τραμπ: Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου- Στάρμερ: Tο Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύει σθεναρά την ελευθερία της έκφρασης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδοκίμασε σήμερα την απόφαση του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC να «κόψει» από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα την εκπομπή “Jimmy Kimmel Live”, λέγοντας πως ο παρουσιαστής της είπε «ένα φρικτό πράγμα» σχετικά με τον δολοφονηθέντα πολιτικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και κατέγραφε επίσης χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε ότι η Βρετανία προστατεύει “ως κόρη οφθαλμού και σθεναρά” την ελευθερία της έκφρασης, μετά τις αντιπαραθέσεις και τις επικρίσεις για τους βρετανικούς νόμους που προήλθαν από τις ΗΠΑ.

O Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι:”Η ελευθερία της έκφρασης είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου, την προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και σθεναρά, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε πάντα.”

Τέλος, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι το 2026 θα συμπληρωθούν 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, τονίζοντας παράλληλα τη μακρόχρονη και στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.