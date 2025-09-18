Πλησιάζει ο χρόνος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όπως έγινε γνωστό στην Ουάσιγκτον και ανακοινώθηκε στο δείπνο της ομογένειας προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου το βράδυ της Τετάρτης, η επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία, η οποία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από τον περασμένο Ιούλιο αναμένεται να γίνει απόψε μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Tαυτόχρονη επικύρωση δεκάδων διορισμών της κυβέρνησης Τραμπ

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά στην ταυτόχρονη επικύρωση δεκάδων διορισμών της κυβέρνησης Τραμπ, έπειτα από τροποποίηση των κανονισμών που επιτρέπει την έγκριση υποψηφίων σε ομάδες αντί για ξεχωριστή ψηφοφορία για τον καθένα.

Στους 48 διορισμούς που αναμένεται να εγκριθούν περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μικροπολιτικός των «ΝΕΩΝ» στις 10 Σεπτεμβρίου «Με μια χθεσινή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε γνωστό πως ανοίγει ο δρόμος για τον διορισμό της ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο οποίος είχε κολλήσει μπροστά στο μπρα ντε φερ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία. Κίνηση απεγκλωβισμού φαίνεται ότι αποτελεί ένα ψήφισμα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Θουν που αφορά 48 συνολικά υποψηφίους, ανάμεσά τους και την Γκιλφόιλ».

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η αλλαγή στους κανόνες ήταν αναγκαία, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για σκόπιμες καθυστερήσεις.