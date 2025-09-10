Με μια χθεσινή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε γνωστό πως ανοίγει ο δρόμος για τον διορισμό της ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο οποίος είχε κολλήσει μπροστά στο μπρα ντε φερ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία. Κίνηση απεγκλωβισμού φαίνεται ότι αποτελεί ένα ψήφισμα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Θουν που αφορά 48 συνολικά υποψηφίους, ανάμεσά τους και την Γκιλφόιλ. Μέσω του ψηφίσματος Θουν δίνεται η δυνατότητα ομαδικής έγκρισης διορισμών οι οποίοι αφορούν μη υπουργικές θέσεις αξιωματούχων. Το ψήφισμα περνά από ψηφοφορία αύριο Πέμπτη, για την έγκριση απαιτούνται 60 ψήφοι, αλλά ο στόχος δεν αναμένεται σε πρώτη φάση να επιτευχθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι Ρεπουμπλικανοί θα υποβάλουν ένσταση για να παρακάμψουν την απόφαση και θα αλλάξουν τους κανόνες με απλή πλειοψηφία. Κατόπιν αυτού, την προσεχή εβδομάδα είναι εξαιρετικά πιθανό, μέσω της αλλαγής κανόνων, να δοθεί το «πράσινο φως» για τον διορισμό της Γκιλφόιλ στο πόστο της στην Αθήνα.

Κόφτης τον Οκτώβριο

Τον πολυαναμενόμενο κόφτη εγκαθιστά η Βουλή, με το χρονοδιάγραμμα να θέλει την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος μέσα στον Οκτώβριο. Θυμίζω ότι πρόκειται για απόφαση (η οποία κρατάει από την εποχή της προεδρίας του Κώστα Τασούλα) που στόχο έχει να τηρείται αυστηρώς ο προκαθορισμένος από τον Κανονισμό της Βουλής χρόνος ομιλίας για βουλευτές και πολιτικούς αρχηγούς, για να πάψουν πια οι συζητήσεις στη Βουλή να είναι ατελείωτες. Να πω, βέβαια, ότι την ευθύνη τήρησης του Κανονισμού την έχει το προεδρείο της Βουλής και, θεωρητικώς, δεν θα έπρεπε να χρειάζεται ένα αυτόματο σύστημα επιβολής της τάξης. Εξάλλου και στο παρελθόν είχαν συζητήσει, ουκ ολίγες φορές, στη Διάσκεψη των Προέδρων, την ανάγκη να επιδεικνύει μεγαλύτερη αυστηρότητα ο εκάστοτε προεδρεύων, προχωρώντας ακόμα και σε κλείσιμο μικροφώνου σε όποιους δεν συμμορφώνονται στον Κανονισμό. Στην πράξη όμως κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να το κλείσει ή να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Ζωή στο «αντάρτικο»

Οπότε τι θα γίνει τώρα; Θα παίρνουν την ευθύνη να πατάνε τον κόφτη ή θα κόβονται αυτόματα από το μηχάνημα; Επίσης, θα κόβεται και ο ήχος από την τηλεοπτική μετάδοση; Μένει να απαντηθούν αυτά. Πάντως, δεν συμφωνούν όλοι με το μέτρο. Ακούω, για παράδειγμα, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνωστή για τις συγκρούσεις της με το προεδρείο για τον χρόνο ομιλίας, έχει διαμηνύσει ότι είναι αντίθετη στο μέτρο του κόφτη και ότι δεν σκοπεύει να πειθαρχήσει.

Μήνυμα Ράμμου προς δικαστές

Πολλοί ίσως έχουν ξεχάσει ότι ο Χρήστος Ράμμος, προτού διατελέσει επικεφαλής (τέως πια) της ΑΔΑΕ, είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτή την ιδιότητά του, αποκτούν επιπλέον ενδιαφέρον οι επισημάνσεις του σε χθεσινή παρέμβασή του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σημειώνει, συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ενώ το ΣτΕ έχει ανακοινώσει πως έλαβε απόφαση απορριπτική στην προσφυγή αντισυνταγματικότητας που είχε κατατεθεί, η ίδια η απόφαση ύστερα από τόσους μήνες δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Θυμίζει δε την άποψή του ότι «προκαλεί τουλάχιστον τεράστια (δεν είναι υπερβολική η λέξη) απορία το πώς το ΣτΕ, που είναι ο βασικός εγγυητής της συνταγματικής νομιμότητας, παρέκαμψε δύο σαφέστατες συνταγματικές διατάξεις (αυτές του άρθρου 16 παρ. 5 και 8) που ρητώς και αδιάστικτα (καλώς ή κακώς, είναι άλλο θέμα) απαγορεύουν την ίδρυση πανεπιστημίων από ιδιώτες» χωρίς να δημοσιεύεται το σκεπτικό. Παρ’ όλα αυτά, τονίζει, η αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών αυτών ιδρυμάτων προχωρά κανονικά. «Δεν είναι δυνατόν σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας να θεωρούνται επιλυθέντα με μια ανακοίνωση του Προέδρου του ΣτΕ» συνεχίζει, καταλήγοντας με την ενδιαφέρουσα επισήμανση ότι «μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης κάθε δικαστής – κρίνοντας κατά συνείδηση – μπορεί και πάντως έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αλλάξει γνώμη και ενδεχομένως η πλειοψηφία να γίνει μειοψηφία και το αντίθετο».

Ζυμώσεις μέχρι το Αγιον Ορος

Εντονες είναι οι ζυμώσεις στη Σιναϊτική Αδελφότητα εν όψει της εκλογής νέου Ηγουμένου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Στις ζυμώσεις συμμετέχει και η Αγιορείτικη Αδελφότητα, καθώς είναι αρκετοί στην Αθήνα, στην κυβέρνηση και στους εκκλησιαστικούς κύκλους, που πιστεύουν πως τώρα είναι η ευκαιρία να γίνει «ένα καλό μπόλιασμα» με τα κατάλληλα πρόσωπα στην Αδελφότητα του Σινά, προκειμένου να αποκτήσει έναν επιπλέον σύγχρονο και δυναμικό βηματισμό, λόγου και έργων. Πολλοί βλέπουν και έναν συμβολισμό στο τάιμινγκ: Τη φετινή χρονιά και την επόμενη κλείνουν μισό αιώνα ζωής πολλές μοναστικές αδελφότητες που πήγαν στο Αγιον Ορος και ενίσχυσαν τα μοναστήρια τότε που κατέρρεαν υλικά και άδειαζαν από έμψυχο δυναμικό. Σε αυτά τα ιστορικά παραδείγματα παραπέμπουν ως έμπνευση για τις επιθυμίες τους για το μέλλον του Σινά.