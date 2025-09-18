Ένας άνδρας νεκρός και δύο γυναίκες τραυματισμένες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18/9 στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου.

Το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό τον άτυχο άνδρα κινούνταν στο ρεύμα προς την Αθήνα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο πίσω μέρος φορτηγού που προπορευόταν. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θάνατος του οδηγού, και ο τραυματισμός των δύο γυναικών που επέβαιναν στο όχημα.

Στο σημείο βρέθηκαν γρήγορα πυροσβέστες του Π.Κ. Αταλάντης, που απεγκλώβισαν τον νεκρό και τις δύο γυναίκες. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.