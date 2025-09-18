Το δράμα που ζει ο ίδιος, αλλά και ο 7χρονος γιος του, που ακόμη περιμένει την μητέρα του, η οποία σκοτώθηκε στις 23 Αυγούστου στον επαρχιακό δρόμο στην Σκάλα Αταλάντης, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε το STOP και έπεσε πάνω στη μηχανή της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της, περιέγραψε ο σύζυγός της.

Η 32χρονη Βασιλική πήγαινε να κάνει έκπληξη στο γιο και τον σύζυγό της, που είχαν πάει για μπάνιο στην παραλία. Λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ στον επαρχιακό δρόμο Σκάλα Αταλάντης ο οδηγός ενός Ι.Χ. κινούμενος προς Τραγάνα παραβίασε το STOP και εμβόλησε τη μηχανή που οδηγούσε η 32χρονη. Η άτυχη Βασιλική, η οποία φορούσε κράνος, έπεσε αναίσθητη στο έδαφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Δυστυχώς όμως κατά τη διακομιδή της υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της και άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο, το οποίο όπως λέει ο σύζυγός της, έφθασε στο σημείο του τροχαίου με καθυστέρηση 25 λεπτών.

Ο σύζυγος της 32χρονης, που πια μεγαλώνει μόνος τον 7χρονο γιο τους, μίλησε στο STAR για το πόσο άλλαξε η ζωή τους μετά την απώλεια: «Προσπαθώ να είμαι δυνατός μπροστά του, να μην με βλέπει να κλαίω, γιατί και η μάνα του αυτό θα ήθελε, μας ήθελε να είμαστε ευτυχισμένοι. Συνέχεια να χαμογελάμε, μόνο αυτό το πράγμα. Ο μικρός είναι ίδιος η μάνα του». Ο ίδιος παραδέχεται, μεταξύ άλλων, ότι ζήτησε τη βοήθεια της Μέριμνας, για να μπορέσει να πει στο παιδί τους, ότι η μητέρα του δεν ζει πια.

«Με βοήθεια από τη “Μέριμνα”, του μίλησα, σαν να του λέω μια ιστορία… Και το ξεκινήσαμε μαζί με την πεθερά μου και την κουνιάδα μου, να του λέμε μια ιστορία και στο τέλος του είπαμε, ότι η μαμά έπεσε με τη μηχανή, όχι ότι τη χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο. Και ότι δεν είναι κοντά μας, αλλά είναι στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, παντού. Και έτσι, λέω, θα τη βλέπεις και σε φωτογραφίες φυσικά. Δεν θα την ξεχάσεις ποτέ τη μαμά, ούτε εσύ, ούτε εγώ. Περιμένει ακόμα να τη δει. Όχι μόνο αυτός. Κι εγώ περιμένω» λέει.

Σε άλλο σημείο, σχετικά με την ημέρα που έγινε το δυστύχημα, ο Στέφανος περιγράφει: «Εκείνη την ώρα που έγινε το ατύχημα, γύρναγα από την παραλία μαζί με τον μικρό στο αυτοκίνητο και την ώρα που ανέβαινα για την Αταλάντη, με παίρνανε τηλέφωνο, νομίζανε ότι είχα τρακάρει εγώ. Και δεν περιμένανε ότι ήταν η Βίκυ, γιατί η Βίκυ δεν έτρεχε ποτέ, φορούσε κράνος, φορούσε μπουφάν. Και έτσι όπως ανέβαινα προς τα πάνω, είδα τα φώτα από τα περιπολικά, είδα τη μηχανή, όπως τα είδε και ο μικρός».

«Το “έφυγε” δεν το κατάλαβα ποτέ»

Ο σύζυγος της 32χρονη πήγε αμέσως στο νοσοκομείο της Λαμίας, με την αρχική ενημέρωση πως η τραυματίας είχε κάταγμα. «Μόλις έφτασα στο Κέντρο Υγείας, μετά από 20 λεπτά, 25 λεπτά, βγήκε ο γιατρός και είπε “έφυγε”. Το “έφυγε”, δεν το κατάλαβα ποτέ. Λέω, “τι εννοείς, έφυγε, άνοιξε την πόρτα και έφυγε;”, γιατί τρελή ήταν η γυναίκα μου… “Όχι”, λέει, “έφυγε, πέθανε”. Εκεί πέρα μετά, δεν θυμάμαι και πολλά».

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 32χρονης τόνισε, ότι έχει διοριστεί τεχνικός σύμβουλος μηχανολόγος-μηχανικός από τη μεριά της οικογένειας, ο οποίος βρίσκεται στη σύνταξη του πορίσματος. Ο οδηγός του ΙΧ την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο σύζυγος της εκλιπούσας καταγγέλλει την αργοπορημένη μεταφορά της 32χρονης στο νοσοκομείο της Λαμίας, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.