Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην Αταλάντη μετά το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 32χρονη μητέρα ενός 7χρονου παιδιού.

Η γυναίκα πήγαινε να κάνει έκπληξη στον σύζυγο και το παιδί τους, που ήταν στην παραλία, όταν ένας 30χρονος παραβίασε STOP και την εμβόλισε, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε. Όπως μετέδωσε το MEGA, ο σύζυγος του θύματος έμαθε πρώτα, ότι ο 30χρονος είχε εμπλοκή σε τροχαίο, καθώς ήταν γνωστός του. Στη συνέχεια, υποψιάστηκε πως κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί στη 32χρονη σύζυγό του, επειδή την καλούσε στο τηλέφωνο και δεν απαντούσε.

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία, στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο, για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω», λέει ο σύζυγος του θύματος.

Συντετριμμένος ο σύζυγος της 32χρονης, περιέγραψε μιλώντας στο MEGA τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, όταν έμαθε ότι είχε γίνει σοβαρό τροχαίο, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι πρόκειται για τη γυναίκα του. «Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε, ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη, τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνάγαμε να πάμε για την Αταλάντη, είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα, ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», προσθέτει ο σύζυγος του θύματος.

Η 32χρονη, έμπειρη οδηγός μοτοσυκλέτας, φορούσε το προστατευτικό της κράνος. Η σύγκρουση όμως με τον οδηγό του αυτοκινήτου που παρανόμησε, ήταν σφοδρότατη. Η μητέρα μεταφέρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, κρίθηκε όμως αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Καθ’ οδόν όμως δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως καταγγέλλει ο σύζυγός της, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. «Την πήραν από εδώ, άργησε το ασθενοφόρο, άργησε η αστυνομία να πάει, δεν είχαν τα πράγματα εδώ στο Κέντρο Υγείας και ήθελαν να την πάνε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε. Σταμάτησε στο Κέντρο Υγείας στο καινούργιο στα Καμένα Βούρλα και εκεί πέρα ξεψύχησε».

Ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις. Η 32χρονη μητέρα ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, διατηρώντας με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.