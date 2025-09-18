Νέο περιστατικό εξαπάτησης σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, στις 15:30, στην οδό Κόνωνος στο Παγκράτι, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 89χρονη, παρουσιάζοντάς της ψευδώς ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ. Με το πρόσχημα ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν εργασίες και υπήρχε κίνδυνος βλάβης, την έπεισαν να συγκεντρώσει κοσμήματα και τιμαλφή και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της «για να προστατευθούν».

Η γυναίκα, ανυποψίαστη, ακολούθησε τις οδηγίες τους. Οι επιτήδειοι άρπαξαν τα αντικείμενα, άγνωστης μέχρι στιγμής χρηματικής αξίας, και εξαφανίστηκαν.