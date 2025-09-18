Η κινεζική μάρκα ZEEKR παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια στην Ελλάδα στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Auto Thessaloniki 2025), φέρνοντας τρία δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα: το μεσαίο SUV ZEEKR 7X με ultra-fast φόρτιση 800V, το compact SUV ZEEKR X και το ολοκληρωμένο shooting brake ZEEKR 001 με απόδοση 544 ίππων και 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα.

Οι τιμές ξεκινούν από ~ €34.990 για το ZEEKR X, με την επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» να εφαρμόζεται. Όλα τα μοντέλα έχουν βαθμολογηθεί με 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP. Με την άφιξη των ZEEKR, η ελληνική αγορά αποκτά μία premium επιλογή στα ηλεκτρικά οχήματα, με έμφαση στην ασφάλεια, στη φόρτιση αλλά και στη τεχνολογία (ADAS, over-the-air ενημερώσεις).