Το 2024 χαρακτηρίστηκε ως μία χρονιά στασιμότητας για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρώπη, με τους περισσότερους κατασκευαστές να διαπιστώνουν επιβράδυνση της ζήτησης και αρκετούς αναλυτές να μιλούν για «κόπωση» των καταναλωτών. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία για το πρώτο μισό του 2025 δείχνουν διαφορετική εικόνα: η αγορά επανέρχεται, με σαφή σημάδια ανάκαμψης, κυρίως λόγω της αυστηροποίησης των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές CO₂ και των νέων στόχων που τέθηκαν για το 2030.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέχουν πλέον μερίδιο 15,6% στις νέες ταξινομήσεις στην Ευρώπη, με τις χώρες του Βορρά (Νορβηγία, Σουηδία, Δανία) αλλά και τη Γερμανία να πρωταγωνιστούν. Ακόμα και αγορές που μέχρι πρόσφατα κινούνταν διστακτικά, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, παρουσιάζουν πλέον διψήφια ποσοστά αύξησης. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι κρατικές επιδοτήσεις, η μείωση τιμών σε βασικά EV μοντέλα, αλλά και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης.

Οι plug-in υβριδικές εκδόσεις (PHEV) εξακολουθούν να έχουν μερίδιο αγοράς, ωστόσο η προτίμηση μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο προς τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς οι καταναλωτές αρχίζουν να εμπιστεύονται την αυτονομία και τις δυνατότητες φόρτισης. Παράλληλα, μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volkswagen και η Stellantis, ανακοίνωσαν νέα σχέδια για ακόμη πιο προσιτά EV, θέλοντας να ενισχύσουν τη θέση τους σε μία αγορά που αλλάζει ραγδαία.

Παρά τα θετικά σημάδια, προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν: η τιμή αγοράς παραμένει υψηλή σε αρκετές κατηγορίες, ενώ η διαφοροποίηση του κόστους ενέργειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ επηρεάζει την απόφαση του αγοραστή. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση δείχνει ότι το 2025 μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής, οδηγώντας σε νέα περίοδο ανάπτυξης για την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη.