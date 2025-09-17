Ληστές εισέβαλαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, αποσπώντας δείγματα χρυσού αξίας 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποίησαν τροχό και φλόγιστρο για να διαρρήξουν το κτιριακό συγκρότημα

Το μουσείο, φημισμένο για τους σκελετούς δεινοσαύρων και τα λούτρινα εκθέματά του, στεγάζει επίσης μια σημαντική συλλογή γεωλογίας και ορυκτολογίας στην κομψή 5η περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή το πρωί της Τρίτης, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν γωνιακό τροχό και πυρσό για να εισέλθουν στον χώρο, δίπλα στον Σηκουάνα, σημείο ιδιαίτερα δημοφιλές σε Παριζιάνους και τουρίστες.

«Η κλοπή αφορά πολλά δείγματα γηγενούς χρυσού από τις εθνικές συλλογές που φυλάσσονται στο μουσείο», δήλωσε το γραφείο Τύπου του ιδρύματος στο AFP. «Ενώ η αξία τους με βάση την τιμή του χρυσού φτάνει τις 600.000 ευρώ, η πολιτιστική τους σημασία είναι ανεκτίμητη», προσέθεσε.

Ο φυσικός χρυσός αποτελεί κράμα χρυσού και αργύρου σε ακατέργαστη μορφή, με ιδιαίτερη γεωλογική και ιστορική σημασία.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας που επικαλείται η εφημερίδα Le Parisien, τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από κυβερνοεπίθεση ήδη από τον Ιούλιο στοιχείο που οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν και εκμεταλλεύτηκαν.

Η υπόθεση εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτιστικών θεσμών, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό σε μια σειρά πρόσφατων ληστειών σε μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα σε όλη τη Γαλλία.

Κλιμακούμενο κύμα επιθέσεων σε μουσεία

Τις τελευταίες εβδομάδες, καταγράφηκαν διάρρηξεις σε διάφορα μουσεία της χώρας. Στη Λιμόζ, το Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouché έγινε στόχος ληστών νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι δράστες αφαίρεσαν δύο πιάτα και ένα βάζο από σπάνια κινεζική πορσελάνη, αναγνωρισμένα ως εθνικοί θησαυροί, με την αξία των κλοπιμαίων να εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το μουσείο, που φιλοξενεί περίπου 18.000 έργα, διαθέτει τη μεγαλύτερη δημόσια συλλογή πορσελάνης Λιμόζ στον κόσμο.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Νοέμβριο, τέσσερις άνδρες οπλισμένοι με τσεκούρια και μπαστούνια του μπέιζμπολ εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στο Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι, αφαιρώντας πολύτιμα έργα του 18ου αιώνα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ασφαλιστική αποζημίωση ύψους άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οργανισμό Royal Collection Trust.

Τέλος ακόμη και ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες. Τον Μάιο του 2024, ένοπλοι ληστές εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στη λεωφόρο Montaigne, στο Παρίσι, με στόχο την πολυτελή μπουτίκ του οίκου Harry Winston — γνωστός και ως «ο κοσμηματοπώλης των αστέρων».

Με πληροφορίες από Cbsnews