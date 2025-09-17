Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Τετάρτη τον επίσημο χαρακτηρισμό τεσσάρων φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών ως ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Πρόκειται για τις Harakat al-Nujaba, Kata’ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya και Kata’ib al-Imam Ali, οι οποίες είχαν ήδη ενταχθεί στον κατάλογο «Ειδικά Ορισμένων Παγκόσμιων Τρομοκρατών», με την Kata’ib Sayyid al-Shuhada να προστίθεται το 2023.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ότι αυτές οι πολιτοφυλακές ευθύνονται για επιθέσεις κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη και σε βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, συχνά χρησιμοποιώντας προσχηματικά ονόματα ή ομάδες-βιτρίνες για να κρύψουν την εμπλοκή τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να θεωρούν το Ιράν ως τον κορυφαίο χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως.