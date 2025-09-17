Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και με την καλύτερη φετινή της επίδοση (22.92), προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200μ. του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου του Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την τρίτη θέση της 1ης σειράς και θα αγωνιστεί την Πέμπτη (18/09) στις 14:55, στους ημιτελικούς των 200μ., ως 21η στο σύνολο. Η Αμερικανίδα Ανάβια Μπατλ ήταν η νικήτρια της κούρσας με 22.07 και αποτέλεσε την ταχύτερη αθλήτρια του προκριματικού γύρου. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Μαρί – Ζοζέ Τα Λου – Σμιθ, από την Ακτή Ελεφαντοστού, με χρόνο 22.39.

Στα ημιτελικά θα βρεθεί και η Κύπρια πρωταθλήτρια Ολίβια Φωτοπούλου, που τερμάτισε πέμπτη στη σειρά της με χρόνο 22.98, αλλά πέρασε ως επιλαχούσα με χρόνο.